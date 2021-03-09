Kadınlarda meme kanserine karşı "düzenli kontrol ve sağlıklı yaşam tarzı" uyarısı - Son Dakika

Kadınlarda meme kanserine karşı "düzenli kontrol ve sağlıklı yaşam tarzı" uyarısı

09.03.2021 15:59
Kadınlarda meme kanserine karşı

Medicana Avcılar Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Saber Sazdar, meme kanserinin kadınlar arasındaki en yaygın kanser türlerinden biri olduğunu belirterek, "Düzenli egzersiz yapan kadınlarda meme kanseri riskinin azaldığı bilinmektedir.

Medicana Avcılar Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Saber Sazdar, meme kanserinin kadınlar arasındaki en yaygın kanser türlerinden biri olduğunu belirterek, "Düzenli egzersiz yapan kadınlarda meme kanseri riskinin azaldığı bilinmektedir. Hafif egzersiz yapılması, haftada 4 saat tempolu yürüyüş, şişmanlığın azaltılması ile meme kanseri riski yüzde 30-40 oranında azaltılabilir." ifadelerini kullandı.

Medicana Avcılar Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Saber Sazdar, meme kanseri hakkında uyarılarda bulundu.

Kadınlarda meme kanserinin yaş gözetmemekle birlikte menopoz sonrasında daha riskli olduğunu vurgulayan Sazdar, şunları kaydetti:

"Bugünkü gelişmiş tanı yöntemleriyle ve ameliyat teknikleriyle meme kanserine zamanında müdahale edildiği takdirde ölüm riski sıfıra yakın seyretmektedir. Düzenli egzersiz yapan kadınlarda meme kanseri riskinin azaldığı bilinmektedir. Hafif egzersiz yapılması, haftada 4 saat tempolu yürüyüş, şişmanlığın azaltılması ile meme kanseri riski yüzde 30-40 oranında azaltılabilir. Sadece meme kanserinde değil, tüm kanser türlerinde beslenmenin önemli bir rolü vardır. Sebze ve meyveye hayatımızda daha çok yer vermek, ağır yağlı yiyeceklerden uzak durmak önemlidir. Alkol kullanımına dikkat edilmelidir. Kadınların meme sağlığının korunmasında düzenli kontroller önemli yer tutar."

"Yılda bir muayene olunmalı"

Op. Dr. Saber Sazdar, meme kanserinin erken teşhis edilebilmesi için yapılması gereken işlemlere ilişkin, "Bunlar, kadınların kendi kendini muayenesi, kadınların klinikte doktor tarafından muayenesi ve mamografi (meme filmi) çektirilmesidir. Kadınların 20 yaşından itibaren ayda bir kez (adet başlangıcından sonraki 10 gün içerisinde) kendilerini muayene etmeleri önerilmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu muayenelere ilişkin bilgi veren Sazdar, "Özellikle deriye ve meme başına yakın olan tümörleri erken fark etme şansı olabilir. Ayrıca, kadının meme kanserinin farkında olması ve bu hastalığı ciddiye alması için de kendi kendini muayeneyi öğrenmesi ve yapması şarttır. Muayene sırasında fark edilen en ufak bir değişiklik için doktora gidilmelidir. Ayrıca, 30 yaşından itibaren her kadının yılda bir defa genel cerrahi uzmanı tarafından muayene edilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Cerrahi, Avcılar, Kanser, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kadınlarda meme kanserine karşı 'düzenli kontrol ve sağlıklı yaşam tarzı' uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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