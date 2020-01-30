Kadınlarda yine sürpriz final: Sofia Kenin - Garbine Muguruza

Avustralya Açık’ta kadınlar yarı finalleri öncesi favoriler olarak Ash Barty ile Simona Halep öne çıkıyordu. Her iki oyuncu da geçtiğimiz sezon birer Grand Slam kazanmıştı ve bu turnuvanın önceki turlarda daha dominant performanslar ortaya koymuşlardı. Ancak her iki yarı finalde kazananlar, favorilerin rakipleri oldu.

Günün ilk yarı finalinde Sofia Kenin ile Ash Barty karşılaştı. 21 yaşındaki ABD’li Kenin, kariyerinin ilk Grand Slam yarı finalinde 7-6 ve 7-5’lik iki setle kazandı. Barty böylelikle kendi seyircisi önünde Grand Slam finali oynama fırsatını değerlendiremedi.

İkinci yarı finalde ise son Wimbledon şampiyonu Simona Halep’in favori olarak çıktığı maçta rakibi iki kez Grand Slam şampiyonu Garbine Muguruza’ydı. Dört numaralı seri başı Halep, 2016 Roland Garros ve 2017 Wimbledon şampiyonu İspanyol raket karşısında her iki sette de servis kırma avantajı yakalasa da bu avantajları koruyamadı. İlk seti 7-6, ikinci seti ise 7-5 kazanan dünya 32 numarası Muguruza, şampiyon olduğu 2017 Wimbledon’dan sonra ilk kez Grand Slam finaline yükseldi.

21 yaşındaki Kenin, bu sezon Avustralya Açık öncesi Brisbane ve Adelaide turnuvalarına katıldı. Brisbane’de ikinci turda Naomi Osaka’ya, Adelaide’de ise ikinci turda Danielle Collins’e mağlup oldu. Avustralya Açık’ta ise dördüncü turda Cori Gauff’u setlerde 1-0 geriden gelip 2-1 mağlup etmesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Muguruza ise Avustralya Açık öncesi turnuvalarda Kenin’e göre daha başarılıydı. Şenzen Açık’ta yarı finale kadar yükselmiş, Hobart’ta ise çeyrek final görmüştü. Ancak sezonun ilk Grand Slam’inde bu denli başarılı olması pek beklenmiyordu. İspanyol raket, Avustralya Açık üçüncü turunda beş numaralı seri başı Elina Svitolina’yı mağlup etmesiyle dikkatleri çekti. Dördüncü turda ise dokuz numaralı seri başı Kiki Bertens’i saf dışı bıraktı.

Kenin ile Bertens şu ana dek yalnızca bir kez karşılaştılar. 2019 Pekin Açık’ta, sert kortt oynanan maçı Muguruza 2-1 kazanmıştı.

Kadınlar finali 1 Şubat Cumartesi günü TSİ 11:30’da oynanacak. Mücadeleyi Eurosport 1’den izleyebilirsiniz.