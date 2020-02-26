Kadınlardan 8 mart için ibb'den ücretsiz ulaşım isteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlardan 8 mart için ibb'den ücretsiz ulaşım isteği - Son Dakika

Kadınlardan 8 mart için ibb'den ücretsiz ulaşım isteği

6 saat önce

İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanan bir grup kadın 8 Mart Dünya Kadınlar gününde ücretsiz ulaşım talebinde bulundu.

İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanan bir grup kadın 8 Mart Dünya Kadınlar gününde ücretsiz ulaşım talebinde bulundu. Burada basın açıklaması yapan gruptakiler daha önceden dilekçe verdiklerini ancak dilekçelerine yanıt verilmediğini söyledi

Geçtiğimiz hafta İBB önünde toplanan kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar gününde kadınlara ulaşımın ücretsiz olmasıyla ilgili basın açıklaması yapmıştı. Açıklamanın ardından kadınlar hazırladıkları dilekçeyi İBB'ye teslim etmişti. Taleplerine cevap gelmediğini belirten kadınlar yeniden İBB önünde toplandı. Grup adına yapılan basın açıklamasında, 8 Mart'ta kadınlara ulaşımın ücretsiz olmasıyla ilgili dilekçe verdikleri ancak dilekçelerine yanıt gelmediği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Bunun talebimizin reddedildiği anlamına mı geldiğini İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruyoruz. Diyoruz ki sahte sözlerle 8 Mart'ı mı kutlayacaksınız yoksa kadınların talebini yerine mi getireceksiniz? Biz kadınların talebi net. Özgür ve cinsiyetsiz yaşam alanları istiyoruz. Bunun için bir kez daha İBB'ye sesleniyoruz. Ücretsiz ulaşım ve kadınlardan yana şehir istiyoruz. Tüm taleplerimiz karşılanana kadar mücadeleye devam edeceğiz"

Kadınlardan 8 mart için ibb'den ücretsiz ulaşım isteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:39 Kaynak: DHA
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