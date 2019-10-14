Son Dakika Haberleri: Kadınlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Kadınlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kadınlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Kadınların Cami bahçesinde toplanması, dua etmesi Kadınlardan Naime Sürme'nin konuşması Kadınlardan Dilber Aslan'ın konuşması Genel görüntü Siirtli kadınlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek SİİRT- Siirtli kadınlar Barış Pınarı Harekatı'na dualarıyla destek verdi.

Kadınların Cami bahçesinde toplanması, dua etmesi

Kadınlardan Naime Sürme'nin konuşması

Kadınlardan Dilber Aslan'ın konuşması

Genel görüntü Siirtli kadınlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

SİİRT- Siirtli kadınlar Barış Pınarı Harekatı'na dualarıyla destek verdi.

Bir grup kadın, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için merkez Şeyh Ebul Vefa Camisi bahçesinde bir araya geldi.

Kadınlar, bu harekatın zaferle sonuçlanması amacıyla Mehmetçik için dua okudu.

Kadınlardan Naime Sürme, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini belirterek, Mehmetçik için dua ettiklerini söyledi.

Dilber Aslan da Türk ordusunun gittiği her yere huzur ve barış götürdüğünü dile getirerek, "Allah devletimizi daim etsin, askerimizi korusun. Onların muzaffer olması için her zaman duacıyız. Biz de dualarımızla onlara destek veriyoruz." dedi.

Kadınlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:16 Kaynak: AA
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