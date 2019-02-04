Kadınlardan Başkan Yanılmaz'a Ziyaret

Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri Başkan Yanılmaz sayesinde şehre yapılan hizmetleri yerinde gördüklerini, düzenlenen geziler sayesinde farklı kültürleri de görme, yaşama imkânı bulduklarını ifade ettiler. Daima kadınlara öncelik tanıyan ve onlara değer verdiklerini belirtenKadın Meclisi Üyesi Prof. Dr. Sibel Köprücü,Başkan Mücahit Yanılmaz'ın hizmetlerinin unutulmayacağını sözlerine eklediler.

KADIN MECLİSİ BAŞKANI KESKİN

"BAŞKAN YANILMAZ HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU"

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sosyolog ve Aile Danışmanı Ayşe Keskin, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın her zaman kendilerine en büyük desteği verdiğini ifade ederek "Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak yaklaşık bir buçuk yıldır çok değerli faaliyetlerde, projelerde şehrimizin kadınlarıyla bir arada bulunduk. Kıymetli başkanımız gerçekleştirdiğimiz tüm sosyal, kültürel faaliyetlerimizde samimi, içten duruşuyla yakın ilgisi katkısı ve himayeleriyle büyük destekçimiz olmuştur. Bizler de Kadın Meclisi olarak bunların anısına kendilerine bir teşekkür ziyaretinde bulunduk. Bizleri kabul ettiği için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz "dedi.

BAŞKAN YANILMAZ

"KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ ÖNEMLİ GÖREVLER YÜRÜTTÜ"

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi:

"Elazığ Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda Kent Konseyi Kadın Meclisi her zaman yanımızda oldu. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanımız başta olmak üzere bütün üyelerimizi tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından Elazığ Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Keskin tarafından Başkan Yanılmaz'a bir plaket takdim edildi.