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Kadınlardan cinsel şiddete karşı protesto
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cinsel şiddete karşı protesto gösterisi Protestodan görüntüler PARİS - Fransız kadınlar, Paris'te Opera Garnier binası önünde cinsel şiddete karşı protesto düzenlediler.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:11 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cinsel şiddete karşı protesto gösterisi
Protestodan görüntüler PARİS - Fransız kadınlar, Paris'te Opera Garnier binası önünde cinsel şiddete karşı protesto düzenlediler.
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