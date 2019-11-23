Son Dakika Haberleri: Kadınlardan cinsel şiddete karşı protesto
Son Dakika Spor Kadınlardan cinsel şiddete karşı protesto - Son Dakika Spor

Kadınlardan cinsel şiddete karşı protesto

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cinsel şiddete karşı protesto gösterisi Protestodan görüntüler PARİS - Fransız kadınlar, Paris'te Opera Garnier binası önünde cinsel şiddete karşı protesto düzenlediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cinsel şiddete karşı protesto gösterisi

Protestodan görüntüler PARİS - Fransız kadınlar, Paris'te Opera Garnier binası önünde cinsel şiddete karşı protesto düzenlediler.

Kadınlardan cinsel şiddete karşı protesto

Garnier, Paris, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Obradovic ile anlaştı! Yıllık 3 milyon euro kazanacak
Cenk Tosun'lu Everton evinde Norwich City'ye yenildi Leicester City deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı devirdi Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 02:25:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlardan cinsel şiddete karşı protesto
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]