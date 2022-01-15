KADINLARDAN ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN GLUTENSİZ GIDA - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Yenişehir İlçe Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (YESMEK) bünyesinde açılan aşçı yardımcılığı kursunda eğitim gören kursiyerler ilçede yaşayan çölyak hastaları için glutensiz gıda üretmeye başladı. Kursta yapılan mantı, ekmek, kek, makarna, tatlı ve tuzlu gibi yiyecekler, tespit edilen 148 çölyak hastasına belirli aralıklarla belediye personeli tarafından yaşadıkları yere götürülerek, ulaştırılıyor.

Yenişehir İlçe Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (YESMEK) bünyesinde açılan aşçı yardımcılığı kursuna kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Eğitim gören kursiyerler ilçede yaşayan çölyak hastaları için adeta seferber olmuş durumda. İlçede bulunan çölyak hastaları için glutensiz gıda üreten kadınlar daha çok hastaya ulaşmak için durmadan çalışıyor.

Yeme içme eğitmeni Semra Oruç, çölyak hastalarının yiyebileceği bütün yiyecekleri yaptıklarını belirterek, İlk etapta mantı üretiyoruz. Tatlı, tuzlu, yaş pastalar üretiyoruz. Ekmek yapıyoruz. Bütün çeşitleri yapıyoruz. Çölyak hastalarınız yiyebilecekleri bütün yiyecekleri yapıyoruz dedi.

'İSTEDİKLERİ YERDE ÇALIŞABİLECEKLER'

Usta öğretici Sultan Eskin de, 13 kursiyerle çölyak hastaları için gıda ürünleri ürettiklerini belirterek, 148 çölyak hastası için mantı, pasta, ekmek gibi ürünleri çıkarıyoruz. Kurs bittikten sonra öğrencilerimiz istedikleri yerde çalışabilecekler. Ayrıca kendilerine iş yeri açmak isteyen kursiyerlerimiz var. Onlar da kendi iş yerlerini açacaklar. İsteyenler de usta öğreticilik sınavlarına girip, benim geldiğim kademeye geleceklerdir. Ben de 2015 yılında onlar gibi kursiyerdim diye konuştu.

'MESLEK ÖĞRENMEK İÇİN KURSA GELDİM'

Kursiyerlerden Tülay Emel, bir meslek edinmek amacıyla kursa geldiğini belirterek, Hocamızın öğrettiği gibi elimizden geldiğince bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Hedefim hocamın yolundan gitmek. Ben de bir hoca olup öğrencilerime öğretebildiğim kadar bilgilerimi aktarmak istiyorum. Burası bize çok şey kattı. Arkadaşlarımızla güzel anılarımız oldu ifadelerini kullandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi ise, hastaların hayır dualarını aldıklarını ve bunun da kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.