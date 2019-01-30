Kadınlardan Destek Sözü
1 saat önce
TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a, kadınlardan destek sözü geldi.
Aralarında İstanbul milletvekillerinin de bulunduğu ve kadınlardan oluşan grup ile Binali Yıldırım sabah kahvaltısında bir araya geldi. Binali Yıldırım'ın Kavacık'taki seçim ofisinde düzenlenen organizasyonda İstanbul Ak Parti Milletvekilleri İffet Polat, Alev Dedegil, Pervin Tuba Durgut, Tülay Kaynarca, Rumeysa Kadak da yer aldı.
Toplantıda kadınlar, yerel seçimler için yaptıkları çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi verirken, 31 Mart'a kadar devam edecek seçim sürecinde sahada ve Yıldırım'ın yanında olup destek vereceklerini söylediler. Binali Yıldırım ise kadınlardan gelen bu destekten çok memnun olduğunu belirterek İstanbul'u ileriye götürmek için hep birlikte çalışmanın gerektiğine dikkat çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:47 Kaynak: Bültenler
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