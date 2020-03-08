Kadınlardan Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü - Son Dakika
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Kadınlardan Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü

6 saat önce

Kadınlardan Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü Ankara'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlamaları çerçevesinde Kolej Meydanı'nda toplanan bir grup kadın, çeşitli sloganlar atarak ellerindeki dövizlerle Sakarya Caddesi'ne yürüdü.

Kadınlardan Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü

ANKARA - Ankara'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlamaları çerçevesinde Kolej Meydanı'nda toplanan bir grup kadın, çeşitli sloganlar atarak ellerindeki dövizlerle Sakarya Caddesi'ne yürüdü.

Ankara Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında yürüyüş düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşe, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi yaklaşık bin kadın katıldı. "Kadınlar el ele direnişte", "özgürlüğe el ele", "direnerek güçleniyoruz" şeklinde pankartlar taşıyan grup, çeşitli sloganlar atarak Kolej Meydanı'ndan Sakarya Caddesi'ne yürüdü. Sakarya Caddesi'nde şarkılar söyleyip halay çeken kadınlar, programın ardından dağıldı.

Kadınlardan Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü

Dünya Kadınlar Günü, Sakarya, Ankara, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:59 Kaynak: İHA
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