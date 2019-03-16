Son Dakika Haberleri: Kadınlardan 'Dünya Mutluluk Günü'ne Özel Emoji Yastıkları

Kadınlardan 'Dünya Mutluluk Günü'ne Özel Emoji Yastıkları

1 saat önce

Kadınlar, "Dünya Mutluluk Günü" kapsamında Piazza'da kurulan atölyede singer ile kalpli emoji yastıklar dikiyor.

Kadınlardan 'Dünya Mutluluk Günü'ne Özel Emoji Yastıkları, System.String[]
Kadınlar, "Dünya Mutluluk Günü" kapsamında Piazza'da kurulan atölyede singer ile kalpli emoji yastıklar dikiyor.

Birbirinden eğlenceli etkinlikleriyle her yaş gurubunu mutlu eden Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bu kez "Dünya Mutluluk Günü"nde, kadınlara hünerlerini sergileme imkanı sunuyor.

Cumartesi ve pazar günü hem eğlenceli hafta sonu geçirmek hem de kabiliyetlerini göstererek mutlu olmak isteyen kadınlar, Piazza'nın etkinlik alanında kurulan Singer Atölyesinde bir araya geliyor.

Dünya Mutluluk Günü'nün neşesine yakışır kalpli emoji yastıklarla yeteneklerini keşfeden kadınlara, diktikleri yastıklar hediye ediliyor. Kadınlar, eğlenceli bir atölye çalışması yaparken, onları izleyen yakınları da moral ve motivasyon sağlıyor.

Hafta sonu boyunca dileyen kadınlar, etkinlik saati dışında da atölyedeki dikiş makinelerini kullanarak, dikiş dikebilecekler.

Araştırmalara göre, dikiş dikmenin psikolojik açıdan da faydaları bulunuyor. Dikiş dikenlerin büyük çoğunluğu dikiş diktikten sonra kendilerini "çok mutlu" hissettiklerini söylüyor. Bu mutluluğun, dikiş dikmenin getirdiği rahatlama ve stresten arınma hissinden kaynaklandığı da belirtiliyor. Bu nedenle dikiş dikme psikologların da önerisi arasında yer alıyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:08 Kaynak: İHA

Samsun, Singer, Güncel
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