Son Dakika Haberleri: Kadınlardan, "El Emeği Değerlendirme Pazarı"
Son Dakika Güncel Kadınlardan, 'El Emeği Değerlendirme Pazarı'

Kadınlardan, "El Emeği Değerlendirme Pazarı"

7 saat önce

Adana'da Havuzlubahçe Mahallesi Kadın Meclisi üyeleri her hafta 2 gün, el emeği değerlendirme pazarında, hazırladıkları tekstil ve gıda ürünlerini satışa sunuyor.

Kadınlardan,

Adana'da Havuzlubahçe Mahallesi Kadın Meclisi üyeleri her hafta 2 gün, el emeği değerlendirme pazarında, hazırladıkları tekstil ve gıda ürünlerini satışa sunuyor.


Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında pazartesi ve salı günleri düzenlenen el emeği değerlendirme pazarı bütçelerine katkıda bulunmak isteyen kadınları buluşturuyor. Kadınlar burada tekstil ürünlerinden pasta, börek, hediyelik eşyalar, reçel, şalgam ve el işi ürünlerine kadar ürettikleri eşyaları satışa sunuyorlar.


Havuzlubahçe Mahallesi Kadın Meclisi adına konuşan Nurhan Alyeni, el emeği değerlendirme pazarıyla kadınların sosyal yaşamda daha fazla yer almasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Çalışmanın ileriki günlerde geliştirileceğini söyleyen Alyeni, "Bu konu da belediyeler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarından gerekli destek alınması konusunda adımların da atılacağını belirtmiştir. Mahallemiz de kütüphane, park, spor tesisleri gibi kadınları bilinçlendirecek hiç bir aktivite merkezleri olmadığı için bu projeyi hayata geçirmek pazarın açılışıyla ilk adımı atmak çok önemliydi. Bizler bilinçli kadınlar olarak, bilinçli çocuklar yetiştireceğimize inananlardanız. Bir erkeği eğitirsen eğitimli bir erkek kazanırsın. Ama bir kadın eğitirsen eğitimli bir toplum kazanırsın" dedi. - ADANA

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın astsubaylar zorlu eğitimlerden geçiyor
Kokpite yolcu alan pilota ömür boyu uçuş yasağı Kokpite aldığı yolcunun çektiği fotoğraf, pilotun hayatını kararttı Kaldırımda yaşayan 81 yaşındaki kadın için kaymakam harekete geçti! Artık huzurevinde kalacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 20:03:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlardan, "El Emeği Değerlendirme Pazarı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]