Kadınlardan eşlerine özel Sevgililer Günü pastası - Son Dakika

Kadınlardan eşlerine özel Sevgililer Günü pastası

14.02.2021 11:55

Kadınlardan eşlerine özel Sevgililer Günü pastası Adana'da pasta kursuna katılan kadınlar, eşleri için 14 Şubat Sevgililer Gününe özel pastalar yaptı Adana'nın Kozan ilçesinde belediyenin sosyal yaşam merkezinde pasta kursiyerleri 14 Şubat Sevgililer Gününe özel pastalar yaptı.

Kadınlardan eşlerine özel Sevgililer Günü pastası

Adana'da pasta kursuna katılan kadınlar, eşleri için 14 Şubat Sevgililer Gününe özel pastalar yaptı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde belediyenin sosyal yaşam merkezinde pasta kursiyerleri 14 Şubat Sevgililer Gününe özel pastalar yaptı.

Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezindeki pasta kursuna katılan kadınlar 14 Şubat Sevgililer günü nedeniyle eşleri için pasta tasarımları yaptı. Kırmızı ile süslenen pastalar için kadınlar yoğun mesai harcadı.

Kursiyerlerden Nazife Yavuz, sevgilerini ortaya koyarak pasta hazırladıklarını belirterek, "Yaklaşık 2 aydır kursa katılıyorum. Çok güzel şeyler öğreniyoruz. Biraz yorucu olsa da çok güzel oldu" dedi.

Mehtap Yılmaz ise kırmızının sevginin rengi olduğunu ifade ederek, eşine pasta hazırladığını ve kursta bir çok yeni pasta kurabiye yapmayı öğrendiğini kaydetti.

Eğitmen Öznur Taş'da, 14 Şubat Sevgililer Günü için kadınların eşlerine özel pasta tasarımları yaptıklarını belirterek, "Yorucu oldu ama keyifliydi. Kadınlarımızın her biri sevgisini el emekleri pastalara yansıttı" diye konuştu.

Kadınlardan eşlerine özel Sevgililer Günü pastası
Kadınlardan eşlerine özel Sevgililer Günü pastası
Kadınlardan eşlerine özel Sevgililer Günü pastası
Kadınlardan eşlerine özel Sevgililer Günü pastası

Sevgililer Günü, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadınlardan eşlerine özel Sevgililer Günü pastası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tartışmaların odağındaki VAR sistemi için TFF'den net açıklama: UEFA'nın takdirini kazandı, kullanılmaya devam edecek İstanbul pazar sabahına karla uyandı! Peki kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? Evine giren ayıları "Biz yiyemedik siz yiyin" diyerek dışarı çıkardı! Video sosyal medyada ses getirdi Yol çalışması nedeniyle sokak ortasında kalan türbeyi görenler başında durup dua ediyor Sağlık Bakanlığı'ndan "ödüllü" formül: Restoran ve kafeler ilk olarak vaka sayılarını azaltan illerde açılacak Bakan Akar kahreden haberi duyurdu: Terör örgütü PKK 13 vatandaşımızı şehit etti Bir annenin en zor anı! Oğlu 3. kattan böyle atladı, çaresiz kadın gözyaşlarına boğuldu Yetişkin filmlerinde oynayan öğretmenin işine son verildi
Bahçeli'den 13 vatandaşımızın şehit edilmesine sert tepki: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Bahçeli'den 13 vatandaşımızın şehit edilmesine sert tepki: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak         
11:58
Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı         
11:19
Birlikte alkol aldığı arkadaşı, katili oldu! Cansız bedeni öldükten 40 gün sonra bulundu Birlikte alkol aldığı arkadaşı, katili oldu! Cansız bedeni öldükten 40 gün sonra bulundu         
10:45
Güntekin Onay'ın Ademi için yaptığı Güntekin Onay'ın Ademi için yaptığı "Direk gibi" yorumu Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı         
10:38
Koronanın kökenini araştırmak için Çin'e giden DSÖ yetkilisi: Numuneleri bize vermediler Koronanın kökenini araştırmak için Çin'e giden DSÖ yetkilisi: Numuneleri bize vermediler         
10:14
Japonya'da 7,3 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi yaralandı Japonya'da 7,3 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi yaralandı         
06:37
Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti         
00:43
Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi         
20:22
Bakasetas'a sorduğu soru başına bela olan gazeteci istifa etmek zorunda kaldı Bakasetas'a sorduğu soru başına bela olan gazeteci istifa etmek zorunda kaldı         
19:36
'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti 'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti         
19:06
CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı         
18:37
5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti 5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti         
15:19
Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu         
12:23
Mezarlıkta çektiği fotoğrafa eve dönünce bakan adam, hayaleti görünce şoke oldu Mezarlıkta çektiği fotoğrafa eve dönünce bakan adam, hayaleti görünce şoke oldu         
10:35
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
10:13
TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin         
09:14
Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2021 12:11:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınlardan eşlerine özel Sevgililer Günü pastası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei