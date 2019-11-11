Kadınlardan fidan dikimine örgülü destek

Eskişehir'de örgü evi kursiyeri 150 kadın, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programına destek olmak amacıyla hem fidan dikti hem de fidanları küçük örgü objelerle süsledi.

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Eskişehir- Sarıcakaya kara yolundaki bir alanda yapılan ağaçlandırma etkinliğine katılan kadınlar, diktikleri fidanlara ördükleri örgüleri de iliştirdi.

Örgü evinin sahibi Sema Doyran AA muhabirine yaptığı açıklamada, günler öncesinde hazırladıkları örgü objelerle fidanları renklendirmek istediklerini söyledi.

Yeşilin tüm dünyayı sarması gerektiğini dile getiren Doyran, "Biz kadınlar olarak doğayı desteklemek üzere buradayız. Cumhurbaşkanlığınca başlatılan bu değerli günü her yıl destekleyeceğimize söz veriyoruz. Nefes alan bir Türkiye için destek vermek istedik. Yaşları 20 ila 80 arasında 150 kadın öğrencimle buradayız." diye konuştu.

Ördükleri objeleri fidanların dallarına bırakan kadınlar, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.