Kadınlardan futbol sahasında ilginç oyun - Son Dakika

Karabük'te, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle sokaklar ve oyun alanları boş kalırken, iki kadının futbol sahasında buldukları topla oynamaları ilginç görüntüler oluşturdu.



Bahçelievler Mahallesi'nde bir futbol sahasında dolaşan iki kadın, buldukları topla vakit geçirdi. Topla oynayan kadınların ilginç anları ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi.



Görüntülerde, kadınlardan birinin şut çektiği, diğerinin de ellindeki bastonla topa vurduğu görülüyor. Korona virüs tehdidine rağmen kadınların, birlikte oyun oynaması dikkat çekerken, ortaya ilginç görüntüler çıkardı. - KARABÜK