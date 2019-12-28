Kadınlardan Hamamyolu'nda hediyelik eşya sergisi - Son Dakika
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Kadınlardan Hamamyolu'nda hediyelik eşya sergisi

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Hak Merkezleri, Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (OMEK), Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Çarşısı (OKEP) ve Odunpazarı Kadın Kooperatifi, Hamamyolu Caddesi'nde yılbaşı hediyelik eşya sergisi açtı.

Kadınlardan Hamamyolu'nda hediyelik eşya sergisi, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Hak Merkezleri, Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (OMEK), Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Çarşısı (OKEP) ve Odunpazarı Kadın Kooperatifi, Hamamyolu Caddesi'nde yılbaşı hediyelik eşya sergisi açtı.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide kadınlar tarafına yapılan el emeği göz nuru eserler yer alıyor. Birbirinden güzel ve renkli takıların, çantaların, tabloların, giysilerin yer aldığı hediyelik eşya sergisi, yeni yılda sevdiklerine hediye almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hediyelik eşya sergisi, 30 Aralık Pazartesi gününe kadar 12.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:05 Kaynak: İHA
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