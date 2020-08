Kadınlardan 'hayatta kalma sanatı' dövüş tekniğine yoğun ilgi - Son Dakika

KADINA yönelik şiddet, kapkaç gibi olaylara karşı kendini savunmak isteyenlerin son günlerde İsrail askeri güçleri tarafından kullanılan savunma sanatı 'krav maga' eğitimine ilgisi arttı. Trafikte yaşanan tartışma sonrası erkek sürücü tarafından darbedilmesinin ardından bir yıldır 'hayatta kalma sanatı' olarak adlandırılan dövüş tekniğini öğrenen gayrimenkul satış danışmanı Derya Kozan, sokakta yürürken kendine güveninin arttığını söyledi.

Kendini şiddete karşı korumak isteyen kadınlar, kendilerini koruma amaçlı dövüş eğitimine ilgi göstermeye başladı. Spor salonlarında kendilerini savunma amacıyla farklı branşlarda dövüş eğitimi alan kadınların tercihleri arasında, İsrail askeri güçlerinin geliştirdiği 'krav maga' savunma sanatı tekniği de yer alıyor. 'Hayatta kalma sanatı' olarak adlandırılan dövüş tekniği krav maga, olası saldırı anında olağanüstü güç gerektirmeden saldırganı etkisiz hale getirmeye olanak sağladığı için her yaş grubundan kadının ilgisini çekti.

KADINLAR, SAVUNMA SANATI TEKNİĞİ ÖĞRENİYOR Türkiye Krav Maga Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Alp Nuri Gün, kadınların İsrail askeri güçlerinin uyguladığı savunma sanatı tekniğine ilgisinin arttığını söyledi. Savunma sanatı tekniğini öğrenen kadınlar arasında trafikte tartıştığı erkek sürücünün darbettiği bir kadın ile kadına yönelik şiddet olayları sonrası kendisini koruma gereksinimi hisseden üniversite öğrencilerinin yer aldığını anlatan Gün, eğitimlerde kadınların kapkaç, cinsel saldırı, şiddete maruz kalma ya da silah ve bıçaklı saldırı anında karşısındakini nasıl etkisiz hale getirebileceğinin öğretildiğini belirtti.'KADINLARDAN ÇOK İLGİ GÖRÜYOR'Krav maga tekniğinin uzak doğu dövüş sporlarının her birinden farklı teknikler içerdiği için kadınlar açısından daha eğlenceli görüldüğünü dile getiren Gün, şunları söyledi: "Kadınlarımız her türlü sporu yapabilir. Krav maga, öğrenilmesi gereken sert savunma eğitim programı. Bu dövüş tekniği son yıllarda kadınlardan çok ilgi görüyor. Eğitim programı zor, disiplinli ve sınırları zorlayan askeri eğitim programı, ama kolay öğreniliyor. Karşınızdaki kişi ne kadar güçlü olursa olsun etkin tekniklerle kadınlarımızın kendisini her türlüğü şiddetten, tacizden koruyabileceği eğitim programı."ERKEK SÜRÜCÜNÜN SURATINA ATTIĞI TEKME SONRASI SAVUNMA EĞİTİMİ ALDITrafikte yaşadığı tartışma sonrası krav maga eğitimi almaya karar verdiğini anlatan Derya Kozan (40), "Geçen yıl otomobil kullanırken trafikte bir erkek sürücü tarafından önce sözlü tacize uğradım, sonrasında dayak yedim. Suratıma tekme attı. Olaydan sonra 10 yaşındaki kızım Ada ile krav maga eğitimi almaya başladık. Savunma tekniğini öğrenmemin hayatıma kattığı farkındalıklar var. Daha rahat, daha özgür gezebiliyorum. Özgüvenim arttı. Savunma eğitimi almaya devam edeceğiz" diye konuştu.KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLAYLARININ ARTMASINDAN EĞİTİME BAŞLADIKrav Maga eğitimi alan Azra Kara (20), "Krav maga eğitimine kısa süre önce başladım. Öğrendikten sonra fiziksel ve psikolojik olarak daha iyiyim, yolda yürürken kendimi daha iyi hissediyorum. Ben Antalya'da yaşıyorum ama İstanbul 'da okuyorum. Sürekli kadına şiddet haberleri okuyoruz, bu olayları görüyoruz. İnsanlar böyle bir durumda kendini savunabilmeli. Krav maga güç istemeyen savunma sanatı. Özel teknikle karşınızdakini etkisiz hale getirebiliyorsunuz" dedi.'HERKESİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR'

Cadde ve sokakta rahat yürüyebilmek, kendisini savunmak için eğitim aldığını aktaran Öykü Ayçiçek (15), "Günümüzde kötü şeylere maruz bırakılan insanlar var. 1 senedir krav maga yapıyorum. Sokakta yürürken, geceleri dışarıda daha rahat yürüyorum" dedi.