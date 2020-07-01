Kadınlardan hayrat çeşmelerine mozaik işlemesi - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Kafkas Kültür ve Folklor Derneği Kadın Kolları üyeleri, kırsal mahallelerdeki unutulmaya yüz tutmuş hayrat çeşmelerini mozaik sanatıyla süslüyor.

Pandemi sürecinde mozaik sanatçısı Hülya Arı'dan eğitim alan Kafkas Kültür ve Folklor Derneği Kadın Kolları üyeleri, hayrat çeşmelerini boyama kararı aldı. 'Çeşmeler hayat buluyor' sloganıyla harekete geçen Kadın Kolları Başkanı Sabiha Demir ve üyeler Tuğba Can, Gülizar Tataroğlu ve Şürkiye Kuş, Gürcülerin yaşadığı kırsal 17 mahallede bulunan çeşmeleri, sanatlarıyla ilmek ilmek işleyerek, güzel bir görünüm kazandırıyor.

"KÖYLERİMİZE DEĞER KATMAK İSTEDİK"

Arı, "Kendi köyümde harabe kalan bir çeşmenin mozaiklerini yaptım. Bunu da dernekte görmüşler, bu konuda yardımcı olup olamayacağımı sordular. Ben de memnuniyet ile kabul ettim. Bu benim çok sevdiğim bir iş. Çok sevdiğim bir işi yapıyorum hem arkadaşlarıma da öğretiyorum bunun mutluluğu da var. Bir de köylerimize estetik açısından bir değer katmak istedik. Bunun için çok mutluyuz. Bu da ilk yaptığımız çeşmemiz" dedi.

"ÇEŞMELER HAYAT BULUYOR"

Dernek Başkanı Ömer Faruk Demirtaş ise, "İnegöl de yaklaşık 96 köy var, 96 köyün yaklaşık 17 tanesi Gürcü köyü. Biz ilk önce kendi köylerimizde en az bir çeşmeyi restore edeceğimizi dernek olarak taahhütte bulunduk. Bugün de ilk defa Gazelli köyümüzdeki muhtarlığımızın da verdiği çeşmeyi değerli hocamız ve kadın kolları üyelerimiz ve kursa katılan diğer hanımefendilerle birlikte ilk montajı yaptık. Güzel bir çalışma ortaya çıktığını bizde ilk defa gördük, daha önce kısa çalışmaları görmüştük. Çeşmenin gerçekten güzel olduğunu, köy muhtarımızın ve köyde yaşayan insanların bu konuda çok memnuniyet duyduğunu gördük. Diğer 16 köyümüzü de bu şekilde belirlediğimiz çeşmeler var şu anda. Bu 17 köyümüzü kesinlikle tamamlamayı hedefledik ve tamamlayacağız. Daha sonra diğer köylerimizden talep gelirse bu çalışmalarımızı kadın kolları ve değerli hocamız vasıtası ile devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"SULARIMIZA DEĞER KATMAK İSTEDİK"

Sabiha Demir de, "Akan suyumuzun boşa gitmemesi çok önemli. Şu dönemde sular çok değerli ve kıymetli. Hem bunların güzel kullanımı amacıyla hem de suyumuza değer katmak açısından böyle bir çalışma yapalım dedik. Farkımızı göstermek amacı ile böyle bir çalışmaya başladık. Biz bazı açıkları keşfederek bu açıkları kapatmaya çalıştık. Biz kadınlar olarak da bu çalışma ile farkımızı göstermek istedik" dedi.