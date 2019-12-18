Kadınlardan İdlib için yardım kampanyası - Son Dakika
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Kadınlardan İdlib için yardım kampanyası

6 saat önce

AK Parti Beykoz İlçe Kadın Kolları üyelerinin başlattığı kampanyayla toplanan yardımlar Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Kadınlardan İdlib için yardım kampanyası, System.String[]

AK Parti Beykoz İlçe Kadın Kolları üyelerinin başlattığı kampanyayla toplanan yardımlar Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

AK Parti İlçe Kadın kolları üyeleri, İdlib'deki ihtiyaç sahibi Suriyeliler için "Her evden 1 battaniye" sloganıyla kampanya başlattı.

Kampanyaya ilçe halkının da büyük destek vermesi sonucu, iki kamyon yiyecek, giyecek ve battaniye toplandı.

Yardımlar, İHH İnsani Yardım Vakfı aracığıyla bölgeye gönderildi.

AK Parti Beykoz İlçe Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayıf, yardımların gönderilmesi dolayısıyla düzenlenen programda, daha önce de bölgeye bebek kıyafeti gönderdiklerini söyledi.

Bölgedeki kamptan yeni dönen iş insanı Ramazan Demirörs'ün anlattıklarının kendilerini etkilediğini dile getiren Zayıf, "Gözyaşları içerisinde bize oradaki durumu anlattı. Onun o anlatımı bizi çok etkiledi. En çok ihtiyaç olan şeyleri söyledi. Biz de bir kampanya başlattık. Damlaya damlaya göl oldu." diye konuştu.

Zayıf, kış boyunca kampanyalara devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti, Beykoz, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:36 Kaynak: AA
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