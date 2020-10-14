Kadınlardan ihtiyaç sahipleri için kışlık konserve - Son Dakika

Kadınlardan ihtiyaç sahipleri için kışlık konserve

14.10.2020 15:07
Kadınlardan ihtiyaç sahipleri için kışlık konserve, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde kaymakamlık ve belediye desteğiyle Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde bir araya gelen kadınlar, hem kendileri hem de ihtiyaç sahipleri için kışlık konserve ve turşu yapımına başladı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde kaymakamlık ve belediye desteğiyle Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde bir araya gelen kadınlar, hem kendileri hem de ihtiyaç sahipleri için kışlık konserve ve turşu yapımına başladı.

Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı işbirliğiyle ADEM bünyesinde 20 kadın, kışlık konserve ve turşu yapımına yapıyor. Günde hazırlanan 100 kavanoz konserve ve turşu hem yapımda emeği geçen kadınlara hem de ihtiyaç sabihibi ailelere dağıtılacak. Konservelerin hazırlandığı ADEM'i ziyaret eden Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, kadınların kışlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve bundan ekonomik bir şekilde faydalanacakları bir program başlattıklarını söyledi.

Konserve ile turşuda kullanılan ürünlerin kaymakamlık ve belediye tarafından karşılandığını söyleyen Beşikçi, "Buradaki hammaddelerin desteğini tamamen belediyemiz ve kaymakamlığımızın katkılarıyla sağlıyoruz. Kadınlarımız da burada ürettikleri ürünleri hem kendi kullanımlarına hem komşularına hem de muhtaçlara, yaşlı vatandaşlara, kimsesizlere ulaştırıyorlar. Buradaki çalışma aynı zamanda bizim için bir laboratuvar çalışması oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatlarıyla Kooperatiflerin Desteklenmesi Projesi (KOOP-DES) geçtiğimiz aylarda yürürlüğe girdi. Bu kapsamda kadın kooperatiflerimize çok ciddi bir hibe programları başlatıldı" dedi.'KOOPERATİF KURMA KISMINDA SON AŞAMAYA GELİNDİ'Yenişehir ilçesinde ilk kadın kooperatifini kurma çalışmalarının sona yaklaştığını anlatan Kaymakam Beşikçi, şunları söyledi: "Burada üretimi devam ettiren kadınlarımızla birlikte inşallah bir kooperatif kurarak Ticaret Bakanlığı'nın da hibe programlarından faydalanıp bu işi daha sürdürülebilir, yerel ölçek ekonomisine ciddi manada katkı sağlayabilecek, tamamen kadınlarımızın ekonomik bir değer elde edebilecekleri bir konseptte inşallah üretimlerimizi devam ettireceğiz. Buradaki kadınlarımıza belediyemiz desteğiyle bir satış noktası temin ederek, orada da üretmiş oldukları ürünleri tamamen yasal, hukuka uygun, organik, hijyenik, çevreye duyarlı, ekolojik bir şekilde hem satışını yapacaklar hem de bizler de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz bir şekilde ulaştıracağız. İlçenin yaklaşık 220 bin nüfusu var. Bunun yüzde 75'i Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'mızdan belirli aralıklarda yardım alan aileler. Tamamına ulaşmak mümkün olmasa da özellikle 65 yaş üstü ve kimsesiz yaşayan yaşlılarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Kooperatifimizi de kurarak ve üretimi artırmakla beraber hedef kitlemiz zaman içerisinde daha da artacaktır." 'İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ DÜŞÜNEREK ÜRETİMİ ARTTIRDIK'

Proje koordinatörü Şenay Akay da 20 gönüllü kadınla birlikte çalıştıklarını ifade ederek, "Belediye ve kaymakamlık malzeme alımında her türlü desteği bize sundu. Biz de bu desteklerle kadınlarımıza geleneksel ve modern bir şekilde kazanlar üzerinde ateşlerimizi yakarak kışlık hazırlığımızı başlattık. Bunu ilk önce birlikte yaptığımız kadınlarımız için düşündük. Sonrasında ihtiyaç sahiplerini de göz önüne alarak üretimi arttırdık" diye konuştu.


- Diyarbakır
Kadınlardan ihtiyaç sahipleri için kışlık konserve
Kadınlardan ihtiyaç sahipleri için kışlık konserve
Kadınlardan ihtiyaç sahipleri için kışlık konserve
Kadınlardan ihtiyaç sahipleri için kışlık konserve
Kadınlardan ihtiyaç sahipleri için kışlık konserve
Kadınlardan ihtiyaç sahipleri için kışlık konserve
Kadınlardan ihtiyaç sahipleri için kışlık konserve
Kadınlardan ihtiyaç sahipleri için kışlık konserve

Belediye Başkanlığı, Diyarbakır, Yenişehir, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadınlardan ihtiyaç sahipleri için kışlık konserve - Son Dakika

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