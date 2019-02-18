Son Dakika Haberleri: Kadınlardan Kazım Kurt'a Tam Destek

Kadınlardan Kazım Kurt'a Tam Destek

51 dakika önce

Odunpazarı'nda kendileri için yaptığı çalışmalar için Başkan Kurt'a teşekkür eden kadınlar, her zaman Kazım Kurt'un yanında olacaklarını ifade etti.

Kadınlardan Kazım Kurt'a Tam Destek, System.String[]

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Koçali Babalılar, Ilıcalılar, Avdan, Sucaatdin Veli, İnsaniyeliler, Sarıbabalılar, Ayvacık, Çağlan ve Alanyurtlular Dernekleri ile Cemevinin kadın kolları katıldı. Ekonomik krizin etkilerinin konuşulduğu ziyarette, kadınlar ekonomik krizin en çok mutfağı vurduğunu söyledi. Tanzim satış noktalarına değinen kadınlar, tanzim satış noktalarının meyve ve sebzenin pahalılığına çare olmayacağını belirtti. Bunun bir seçim çalışması olduğuna dikkat çeken kadınlar, "2019 Türkiye'sinde insanlar meyve ve sebze almak için saatlerce kuyruk bekliyor. Bu görüntüler ülkemize, insanlığa yakışmıyor. Türkiye ne hale geldi, çok üzücü. Tüm bunlar seçim yatırımları. Bu da şunu gösteriyor seçimlerden sonra ülkemiz daha kötü günler yaşayacak" dedi.

"KAZIM KURT KADINLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPTI"

Kazım Kurt'un Odunpazarı'nda yaşayan tüm kadınlar için çok önemli çalışmalar yaptığını kaydeden kadınlar, bu çalışmalar için Başkan Kazım Kurt'a teşekkür etti. Kadınlar, "Kazım Kurt, Odunpazarı'nda kadınların özgürleşmesi, hayatın içine katılması ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için çok önemli çalışmalar yaptı. Kreş, halk merkezleri, Koca Çınar Yaşam Merkezi, kadınlar için açılan atölyeler ve eğitim çalışmaları, ücretsiz psikolojik

danışmanlık, hepimizin hayatını kolaylaştıran başlıca çalışmalar oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de kadınlar olarak her zaman Kazım Başkanımızın yanında olacağız" diye konuştu.

"ODUNPAZARI'NDA KADINLAR DAHA MUTLU VE ÖZGÜR OLACAK"

Belediye Başkanı olduktan sonra söyledikleri 'Çocukları ve Kadınları Mutlu Odunpazarı' sözünün her zaman arkasında olduğunu söyleyen Başkan Kazım Kurt, kadınların ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Odunpazarı'nda kadınlar için çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kurt, "Yeni dönemde Odunpazarı'na 100 kreş açacağız, her mahalleye halk merkezi yapacağız. Yaşlılar için yatılı bir merkez yapacağız. Odunpazarı'nda kadınlar daha özgür olacak. Kadınlar çocuklarını gönül rahatlığı ile kreşlerimize bırakacak. Atölye sayılarımızı artıracağız. Kısacası Odunpazarı'nda kadınlar daha mutlu ve özgür olacak" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:03 Kaynak: Bültenler

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