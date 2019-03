Kadınlardan Kitap İçin "Sessiz" Yürüyüş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kadınlar, "Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla kitap okumaya dikkat çekmek için "sessiz" yürüdü.

Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü önünde, aralarında ev hanımlarının da bulunduğu bir grup kadın toplandı. Ellerinde "Ev hanımları kitap okuyor", "Ev kadınıyım okumayı seviyorum" dövizleri taşıyan kadınlar, Sarıkamış Şehitleri İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü önüne kadar sessiz yürüyüş yaptı.



Burada düzenlenen etkinlikte konuşan Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, kitap okumanın toplumların gelişmesinde çok önemli rol oynadığını söyledi.



Karaman, "Özellikle bayanlarımızla bu etkinlikte bir arada olmak bu programa ayrı bir önem katıyor. Şöyle ki her şey gözlemleyerek başlıyor. Yani bir ailede, bir kentte okumaya ilgi varsa, çocuklar da bunu görüyor. Dolayısıyla kadınların buna öncülük etmesinin çocuklarımızda mutlaka etkisi olacaktır." dedi.



Karaman, İlçe Halk Kütüphanesinin çocukların rahatlıkla kullanabileceği hale getirildiğini anlatarak, "Burada son iki üç yıldır çok güzel çalışmalar oldu, ciddi değişiklikler yapıldı. Bu bina önceden atıl durumdaydı şimdi çocuklarımız, vatandaşlarımız için salona dönüştürülerek faaliyet alanı oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.



"Kadınlar okumalı hep ilerlemeli"



Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy da okuyanla okumayanın bir olmadığını belirterek, "Kitap okumak çok önemli. Okumak her şeyden haberdar olmak demek, her şeyi anlamak kavramak demektir. Okumuş insan meslek sahibi olduğunda işini en iyi yapandır." ifadesini kullandı.



Kütüphane Müdürü Filiz Karaman ise toplumun en küçük yapı taşının aile olduğunu anımsatarak, "Aileyi kalkındıran, çocuklarımızı yetiştiren kadınlarımızdır. Bu yüzden kadınlar okumalı hep ilerlemeli. Ben diliyorum ki hanımlarımızla her hafta kitap okuma günü yaparak kitap okuma alışkanlığı kazanalım istiyorum." şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından, bir yıl içerisinde en çok kitap okuyan çocuklar ile yetişkinlere, protokol üyeleri tarafından ödüller verildi.



Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Soner Akınsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ, Sarıkamış Halk Eğitimi Müdür Yardımcısı Şengül Aksar, AK Parti İlçe Başkanı Serkant Aykul ile vatandaşlar katıldı.

