Kadınlardan koronavirüse karşı maske üretimine destek - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bir grup gönüllü kadın, sağlık çalışanlarının ihtiyaç halinde kullanması amacıyla maske üretimine başladı.

Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Kenan Aktaş öncülüğünde, Kaymakamlık koordinesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde kurulan atölyede, gönüllülerden oluşan ekip, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirler kapsamında olası maske ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışma gerçekleştiriyor.

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ADEM merkezleri olarak sağlık çalışanları için maske üretimine destek verdiklerini söyledi.

Maske üretiminde emeği geçenlere teşekkür eden Koç, "Sayın Kaymakamımızın talimatlarıyla bizler de maske üretimine destek veriyoruz. Vakfımızın 4 ADEM merkezinde maske yapımına destek sağladık. Günlük ortalama bin ile 2 bin arası maske üretip katkı sunacağız. Bu koronavirüsü ülkemizden inşallah el birliğiyle defedeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Üretime katılan kadınlar da sağlık personeline ellerinden gelen desteği vermek için gayret gösterdiklerini söyledi.