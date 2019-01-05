Kadınlardan Kurslara Yoğun Talep
29 dakika önce
Tepebaşı Belediyesi Bahçelievler Meslek Edindirme Kurs Merkezi'nde düzenlenen kurslar, kadınların yoğun katılımı ile devam ediyor.
Tepebaşı
Belediyesi Bahçelievler
Meslek Edindirme Kurs Merkezi'nde düzenlenen kurslar, kadınların yoğun katılımı ile devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi Bahçelievler Meslek Edindirme Kurs Merkezi yıl boyunca düzenlediği çeşitli eğitimlerle adeta dolup taşıyor. Bu kapsamda düzenlenen dekoratif boyama, kağıt rölyef ve takı yapımı kursları da Eskişehirli kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Dekoratif boyama kursuna haftada 2 gün olmak üzere 50 kadın katılırken eğitimler yaz dönemine kadar devam edecek. Yine 2 grup halinde 50 kadının katıldığı kağıt rölyef kursu da haftada 2 gün süreyle devam ediyor. Merkezde, kadınların yoğun talep gösterdiği bir diğer kurs olan takı yapımı kursu da 2 grupta 50 kadının katılımı ile haftada 2 gün devam ediyor. Kurslara katılan kadınlar eğitimlerden ötürü memnun olduklarını dile getirerek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyor.
Öte yandan kurslarda verilen eğitimlerin ardından katılımcıların ürettiği ürünler, 8-9-10 Ocak tarihlerinde, Tepebaşı Belediyesi Atila Özer
Karikatürlü Ev'de beğeniye sunulacak. Karma serginin açılışı 8 Ocak Salı günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek. Buradan elde edilecek gelir ise İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası için enstrüman alımında kullanılacak. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:53 Kaynak: İHA
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