Kadınlardan maske üretimi ile aile bütçesine katkı - Son Dakika

Kadınlardan maske üretimi ile aile bütçesine katkı

Kadınlardan maske üretimi ile aile bütçesine katkı Elazığ'da açılan 6 atölyede 40 kadın, hem maske üretiyor, hemde aile bütçelerine katkı sağlayacak ekonomik kazanç elde ediyor Elazığ'da açılan 6 atölyede 40 kadın kurslara katılarak hem maske üretimi yapıyor, hemde aile bütçelerine katkı...

Kadınlardan maske üretimi ile aile bütçesine katkı

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Elazığ'da açılan 6 atölyede 40 kadın, hem maske üretiyor, hemde aile bütçelerine katkı sağlayacak ekonomik kazanç elde ediyor

ELAZIĞ - Elazığ'da açılan 6 atölyede 40 kadın kurslara katılarak hem maske üretimi yapıyor, hemde aile bütçelerine katkı sağlayacak ekonomik kazanç elde ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Elazığ El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Ev Tekstili Hazırlama Kursunda, Korona virüsüyle mücadele kapsamında maske üretimine geçildi. Kurslarda eğitim gören 40 kadın açılan 6 atölyede ayda 10 bin adetten fazla maske üretiyor. Kadınlar bir yandan maske üretirken diğer yandan da kurstan aldıkları ücretlerle aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Pandeminin 14 kuralına uygun olarak steril bir ortamda üretilen yıkanabilir maskeler, talebe göre kurumlara ve piyasaya talebe göre satışı yapılıyor.

Şuanda 6 atölyede 40 kadının maske üretimi gerçekleştirdiğini belirten Merkez Müdürü Haydar Aktar, "Bunu yaparken sosyal mesafeyi dikkate alıyoruz. Kadınlarımızın sağlığını da düşünmek zorundayız. Zorlu bir süreçten geçen kadınlarımız kendi ekonomilerine katkı sağlıyor. Bu süreçte eşi işte ayrılan oldu. Kadınlar burada çalıştıkları günlerde harçlıklarını almaktadırlar. Kendilerine bir katkı sağlıyor"dedi.

Günlük 450, ayda ise 10 bin adetten fazla maske üretildiğini aktaran Aktar," Bunlar hijyenik ve kaliteli maskelerdir. Bu maskelerin özelliklerinin bir tanesi de yıkanabilir olmasıdır. Ürettiğimiz her bir maske kişin kullanımı ile 10'a çarpabiliriz. Yıkanıyor tekrar kullanılıyor. Bunları bakanlığımızın teşkilatlarında değerlendiriyoruz. Ayrıca talep olduğu halde piyasaya satabiliyoruz. Bunu da döne sermayemize geliyor. Bunu tekrar maske üretiminde kursiyerlerimiz için kullanıyoruz" dedi.

Kurslarda maske dikimi yaptıklarını dile getiren 3 çocuk annesi Seval Orhan "Hem virüsten korunuyor hem de insanları koruyoruz. Aynı zamanda ekonomik kazanç sağlıyoruz. Ev hanımlarına bir katkı oluyor. Evde boş boş oturacaktık. Burada böyle faydalı şeyler yapmak bizim için iyi oluyor" diye konuştu.

Maske dikimi yaptıklarını ve aile ekonomilerine katkı sağladıklarını ifade eden Hacer Efe ise, hem zamanlarını değerlendirdiklerini hemde aile bütçesine bir katkılarının olduğunu kaydetti.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadınlardan maske üretimi ile aile bütçesine katkı - Son Dakika
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