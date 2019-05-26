Son Dakika Haberleri: Kadınlardan Münbiç'teki Mehmetçik'e iftariyelik

Kadınlardan Münbiç'teki Mehmetçik'e iftariyelik

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde AK Parti Kadın Kolları üyeleri, Suriye'nin Münbiç ilçesinde görev yapan Mehmetçikler için hazırladıkları iftariyelikleri, bölgede görevli bir askerin babası aracılığıyla gönderdi.

Kadınlardan Münbiç'teki Mehmetçik'e iftariyelik, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde AK Parti Kadın Kolları üyeleri, Suriye'nin Münbiç ilçesinde görev yapan Mehmetçikler için hazırladıkları iftariyelikleri, bölgede görevli bir askerin babası aracılığıyla gönderdi.
Gaziantepli Komando Uzman Çavuş Fatih Furkan Ergün'ün İslahiye'de yaşayan annesi Hacer Ergün, oğlu için yöresel yemekler hazırlama istediğini AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Fethiye Erdoğan'a iletti. Erdoğan da teşkilatı organize ederek Münbiç'te görev yapan uzman çavuş ve arkadaşları için iftariyelik hazırlanması için harekete geçirdi.
Kadınlar, askerler için içli köfte, çiğ köfte, lahmacun, sac böreği, sarma, dolma ve çeşitli pastalardan oluşan iftariyelikler hazırladı.
İslahiye Belediye Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, hazırladıkları yemekleri bölgeye ulaştırması için Ergün'ün babası Sait Ergün'e teslim etti. Baba Ergün'ün, yemekleri, Kilis'in Elbeyli ilçesinde askeri yetkililere teslim edeceği belirtildi.
AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır ötesinde görev yapan Mehmetçik için anne elinden iftariyelikler hazırladıklarını söyledi.
Erdoğan, Uzman Çavuş Ergün'ün annesi Hacer Ergün sayesinde bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, katkı sunan herkese teşekkür etti.
Hatice Ergün de Münbiç'te görev yapan oğlunun arkadaşlarıyla yemesi için iftarlık hazırladıklarını, bundan mutluluk duyduklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:35 Kaynak: AA
AK Parti, Münbiç, Güncel
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