Kadınlardan oluşan ambulans ekibi zamanla yarışıp yardıma koşuyor - Son Dakika

Antalya'da acil tıp teknisyeni kadınlardan oluşan ambulans ekibi, zamanla yarışarak yardımlarına yetiştiği hastaların ve yakınlarının takdirini topluyor.

Hayatın her alanında görev alan kadınlar, acil yardımda da başarıyla hizmet yürütüyor.

Antalya'da 20'si ambulans şoförü, 368'i ambulansta görevli acil tıp teknisyeni 388 kadın, gece gündüz kentin cadde ve sokaklarında hasta ve yaralıların yardımına koşuyor, ilk müdahaleyi yapıyor.

Konyaaltı ilçesindeki Uncalı İstasyonu'nda görev yapan 26 yaşındaki Havva Nur Kılınç, 37 yaşındaki Ziynet Sümer ve 25 yaşındaki Büşra Yiğit de dakikalarla yarışarak hasta ve yaralılara müdahale ediyor.

İhbar geldikten saniyeler sonra istasyondan çıkış yapan ekip, ortalama 5-6 dakikada vakaya ilk yardımda bulunuyor. Ekibi en çok asılsız ihbarlar ile olay yerlerinde "Ambulansta erkek çalışan yok muydu?" sorusu yoruyor.

"Ekipteki arkadaşlarımla beraber bazen saniyelerle yarışıyoruz"

Havva Nur Kılınç, bir günlük çalışmalarına eşlik eden AA muhabirine, ortaokul yıllarında ambulans sesleri duyunca çok heyecanlandığını, bu nedenle sağlık çalışanı olmaya karar verdiğini söyledi.

İnsanlara yardım etmeyi çok sevdiğini vurgulayan Kılınç, "Ekipteki arkadaşlarımla beraber bazen saniyelerle yarışıyoruz. Ambulansta 3 kadını gören bazı vatandaşlar el sallıyor. Olay yerinde 'Helal olsun. İşte kadın gücü. Abla süpersiniz.' diyen de 'Erkek yok mu? Hastamızı kim taşıyacak?' diyen de oluyor. İnsanlar çalışmamızı görünce sonrasında bize teşekkür ediyor." diye konuştu.

Eşi otomobili vermekten bile çekiniyordu

Ziynet Sümer de 14 yıldır acil sağlık hizmetinde çalıştığını, 9 yıldır da ambulans şoförlüğü yaptığını dile getirdi.

Mesleğe başladığı ilk yıllarda otomobil bile kullanmadığını dile getiren Sümer, "Ehliyet aldım. Ardından gerekli eğitimleri alarak ambulans sürücülüğüne başladım. Otomobili bana vermekten çekinen eşim bir gün evimize yakın bir yerde ambulansla vakaya geldiğimi görmüş. Ambulansı nasıl kullandığımı görünce otomobili de güvenerek vermeye başladı." ifadelerini kullandı.

Çocukluk hayali gerçek oldu

Büşra Yiğit ise ambulans ekibinde görev yapmanın çocukluk hayali olduğunu aktardı.

Çocukluğundan bu yana insanların yardımına koşmayı çok sevdiğini belirten Yiğit, "Kadın sağlık ekibini görenler genel olarak güzel tepkiler veriyor. Bazen de sedyeyi taşıyamayacağımızı düşünenler oluyor. Üç kadın olarak 100 kilogramdan daha ağır hastaları taşıyoruz. Bunu görenler şaşırıyor, 'Helal olsun size' deyip, tebrik ediyorlar." dedi.