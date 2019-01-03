Son Dakika Haberleri: Kadınlardan Oluşan Orkestra "Kadın Şarkıları" Seslendirecek

Kadınlardan Oluşan Orkestra "Kadın Şarkıları" Seslendirecek

1 saat önce

Ankara Kalkınma Ajansı ile Bilkent Holdingin turizm grubu Bilintur Anonim Şirketi tarafından orkestra şefi ve sanatçıları sadece kadınlardan oluşan ve kadın bestecilerin eserlerini seslendirecek "kadın oda orkestrası" oluşturuldu.

Kadınlardan Oluşan Orkestra
Ankara Kalkınma Ajansı ile Bilkent Holdingin turizm grubu Bilintur Anonim Şirketi tarafından orkestra şefi ve sanatçıları sadece kadınlardan oluşan ve kadın bestecilerin eserlerini seslendirecek "kadın oda orkestrası" oluşturuldu.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Bilkent Otel'de düzenlenen kadın oda orkestrasının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, ajansın teknoloji üzerine yatırımda bulunan bir kurum olduğunu ancak kadın oda orkestrası ile kültür-sanata destek vermek üzere proje hazırladıklarını belirtti.

Şayık, iki yıl önce Ankara Girişim Merkezini kurduklarını ve merkeze başvuran girişimcilere bir rehber atayıp çalışmalarını yürüttüklerini ifade ederek, "İş fikri olan insanlar bize başvuruyor. Onları alanında uzman, tecrübe sahibi insanlarla bir araya getirerek, düşüncelerini iş alanına dönüştürerek bunların pazarlanması noktasında aracılık yapıyoruz." dedi.

Kadın oda orkestrası şefi İlkim Yılmaz'ın merkezlerine başvurduğunu anlatan Şayık, kendisine rehber olarak Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı Başkanı Nezih Kuleyin'i atadıklarını söyledi.

"Bu projeden başarılı bir ortaklık çıktı. İş modeline dönüştü. Kültür ve sanat faaliyetine destek olduğumuz için ajans olarak çok mutlu olduk." diyen Şayık, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Kendine has bir proje"

Bilintur Anonim Şirketi Genel Müdürü Arda Yurtsever, Bilkent Üniversitesinin bilimsel araştırma ve yayınlarını desteklemek, kültür ve sanat etkinliklerine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Bilintur'un, bu orkestranın sadece sponsoru değil bir parçası olduğunu anlattı.

Orkestranın kadrosundaki bütün hocaların ve müzisyenlerin çoğunluğunun Bilkent Senfoni Orkestrasından olduğunu dile getiren Yurtsever, "Hikayesi olmayan ve değer katılmamış bir işin içinde olmayız. Bu proje sadece hanımefendilerden oluşan, Türk kadın şairlerin ve bestecilerin eserlerini yorumlayacak dünyada tek ve kendine has bir proje. Bu sebeple Bilintur bu işin içinde. Bu işe ticari gözle bakılmıyor. Bu orkestranın başarıya ulaşacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Yurtsever, kadın oda orkestrasında kadın şair ve bestecilerin Türk Sanat Müziği eserlerinin senfonik olarak yorumlanacağını kaydetti.

"Ankara'nın uluslararası festivallerde tanıtımını sağlayacak"

Projenin rehberi Nezih Kuleyin ise İlkim Yılmaz'ın orkestra kurmak isteğiyle yola çıktığını, kendisine destek olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kuleyin, "İlkim Hanım çok zarif bir orkestra şefi. Türk kadının müzik kültürünü de ortaya çıkartacak bir hamle başlattı. Sadece kadınlardan oluşan bir orkestranın kurulmasına öncelik etmek istedik." dedi.

Türk kadınlarının müzikte başarılı olduğunu ancak dünyanın bunu bilmediğini belirten Kuleyin, "Müzik kültürüyle yoğrulmuş bir Ankara'nın, uluslararası festivallerde tanıtımının sağlanması gerektiğini düşünüyor, bu projeyle Ankara'nın turizm potansiyelinin artacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:07 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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