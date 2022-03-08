KADINLARDAN PALANDÖKEN'İN ETEKLERİNDE 'OFF-ROAD' GÖSTERİSİ - Son Dakika
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KADINLARDAN PALANDÖKEN'İN ETEKLERİNDE 'OFF-ROAD' GÖSTERİSİ

08.03.2022 09:41

ERZURUM'da bir araya gelen 7 iş kadını, Anadolu Kadın Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü'nü kurdu.

ERZURUM'da bir araya gelen 7 iş kadını, Anadolu Kadın Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü'nü kurdu. Kulübü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tanıtan kadınlar, karlı arazide gösteri de yaptı. Kulüp Başkanı İlknur Yalçın, Hayatın her alanında olduğu gibi off-road ve doğa sporlarında da kadınları daha çok göreceğiz dedi.

Kurdukları Anadolu Kadın Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü'nü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tanıtan Başkan İlknur Yalçın ve üyeler, Palandöken Dağı'nın eteklerinde araçları ile gösteri yaptı. Direksiyon başında hünerlerini sergileyen kadınlar, karlı arazide derin çukurları geçerek gösterilerini tamamladı.

'GENÇ SPORCULAR YETİŞTİRELİM İSTEDİK'

İlknur Yalçın, Anadolu kadınının gücünü ve mücadeleci ruhunu göstermek için Anadolu Kadın Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü'nü kurduklarını belirterek, Kuruluş amacımız, tabii ki sporsal faaliyetler yapmak. Ama birazcık da Doğu Anadolu'nun ve yurdumuzun kültür, sanat, spor faaliyetlerine katkıda bulunmak, turizmde tanıtıma katkıda bulunmak istedik. Genç sporcular yetiştirelim istedik. Gelişen neslimiz doğayla buluşsun, bu alanda kabiliyeti olan, belki bir yerlere ulaşamayan genç kızlarımızı bulalım, onları sporcu yetiştirelim, TOSFED yarışlarında görelim istedik diye konuştu.

'PİSTLERDE KADINLARI DAHA ÇOK GÖRECEĞİZ'

Off-road sporunu daha çok erkeklerin yaptığını hatırlatan Yalçın, Buna rağmen Türkiye'de derece yapan kadın pilotlarımız da var. Neden kadın sporcular için bir kulüp olmasın dedik ve 7 arkadaşımızla Anadolu Kadın Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü'nü kurduk. Bundan sonra kadınlar daha çok pisti olacak. Hayatın her alanında olduğu gibi off-road ve doğa sporlarında da kadınları daha çok göreceğiz. Sporcu yetiştirme konusunda faaliyetlerimiz olacak. Ne yazık ki toplumumuzda 'Kadındır; araba süremez?, 'Kadınlar; trafikte kalır' diye bir söylenti var. Hayır, kadın güçlüdür. Her alanda olduğu gibi trafikte de piste de her yerde güçlüdür diye konuştu.

KADINLARDAN PALANDÖKEN'İN ETEKLERİNDE 'OFF-ROAD' GÖSTERİSİ
KADINLARDAN PALANDÖKEN'İN ETEKLERİNDE 'OFF-ROAD' GÖSTERİSİ
KADINLARDAN PALANDÖKEN'İN ETEKLERİNDE 'OFF-ROAD' GÖSTERİSİ
KADINLARDAN PALANDÖKEN'İN ETEKLERİNDE 'OFF-ROAD' GÖSTERİSİ
KADINLARDAN PALANDÖKEN'İN ETEKLERİNDE 'OFF-ROAD' GÖSTERİSİ
KADINLARDAN PALANDÖKEN'İN ETEKLERİNDE 'OFF-ROAD' GÖSTERİSİ
KADINLARDAN PALANDÖKEN'İN ETEKLERİNDE 'OFF-ROAD' GÖSTERİSİ
KADINLARDAN PALANDÖKEN'İN ETEKLERİNDE 'OFF-ROAD' GÖSTERİSİ
KADINLARDAN PALANDÖKEN'İN ETEKLERİNDE 'OFF-ROAD' GÖSTERİSİ
KADINLARDAN PALANDÖKEN'İN ETEKLERİNDE 'OFF-ROAD' GÖSTERİSİ
KADINLARDAN PALANDÖKEN'İN ETEKLERİNDE 'OFF-ROAD' GÖSTERİSİ
KADINLARDAN PALANDÖKEN'İN ETEKLERİNDE 'OFF-ROAD' GÖSTERİSİ
KADINLARDAN PALANDÖKEN'İN ETEKLERİNDE 'OFF-ROAD' GÖSTERİSİ
KADINLARDAN PALANDÖKEN'İN ETEKLERİNDE 'OFF-ROAD' GÖSTERİSİ

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Dünya Kadınlar Günü, Palandöken Dağı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADINLARDAN PALANDÖKEN'İN ETEKLERİNDE 'OFF-ROAD' GÖSTERİSİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADINLARDAN PALANDÖKEN'İN ETEKLERİNDE 'OFF-ROAD' GÖSTERİSİ - Son Dakika
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