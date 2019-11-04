Son Dakika Haberleri: Kadınlardan şiş örgü kursuna yoğun ilgi
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Kadınlardan şiş örgü kursuna yoğun ilgi

7 saat önce

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme Kursları kapsamında bulunan şiş örgü atölyesine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kadınlardan şiş örgü kursuna yoğun ilgi, System.String[]

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme Kursları kapsamında bulunan şiş örgü atölyesine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.


Kadınların yoğun ilgi gösterdiği şiş örgü atölyesinde haftada 2 gün 2 grupta toplamda 65 kadın bulunuyor. Verilen eğitimlerde örgü teknikleri, yaka kol kesimi, beden kesimi ve bebek örgüleri gibi birçok alanda eğitim alan atölye katılımcıları, evde imkanlarının sınırlı olduğunu ve kendilerini geliştiremediklerini belirtti. Atölyeye katılan kadınlar açılan bu atölye sayesinde örgüyle ilgili teknik detayları ve tüm incelikleri öğrendiklerini ifade ederek, hem birlikte keyifli vakit geçirdiklerini hem de kendilerini geliştirdiklerini söyledi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:00 Kaynak: İHA
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