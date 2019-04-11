Kadınlardan Türkülü Tohum Ekimi

Hakkari'deki Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi üyesi 12 kadın çiftçi, kurdukları seralarda türküler eşliğinde hem süs bitkileri hem de sebze yetiştiriyor.

Hakkari'deki Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi üyesi 12 kadın çiftçi, kurdukları seralarda türküler eşliğinde hem süs bitkileri hem de sebze yetiştiriyor.



2016 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) tarafından sağlanan krediye başvuran 12 kadın, Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan 2. Tünel mevkiinde bin metrekare alana 250 bin TL maliyetinde iki sera kurdu. Günlerinin önemli bir kısmını seralarda geçiren kadınlar, ellerinde kazma, kürek ve el arabalarıyla saksılara tohum ekiyor. Toprakla bütünleşen kadınlar, tohum ekimi yaparken hep bir ağızdan Kürtçe şarkılar söyleyerek, çeşitli süs bitkileri ile domates, biber, salatalık ve soğan gibi sebze tohumlarını saksılara ekiyor. İyi bir dayanışma örneği sergileyen kooperatif üyesi kadınlar, yaptıkları işten memnun ve aile bütçesine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.



Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi Kurucu Başkanı Sevda Keskin, kooperatifin bölgede bir ilk olduğunu ifade ederek, amaçlarının kırsaldaki kadınların aile ekonomisine katkı sağlamalarının önünü açmak olduğunu belirtti. Keskin, "Kooperatifimiz bölgenin ilk kadın kooperatifidir. 12 üye ile oluşan bir kooperatif. Burada kadın emeğini değerlendirme adına çalışmalar yürütüyoruz. İki seramız var ve bu seralarda süs bitkileri yetiştiriyoruz. Aynı zamanda sebze yetiştiriciliği de yapıyoruz. Burada kadınlar toprağa hayat veriyor. Çünkü biz biliyoruz ki çok bereketli ve verimli topraklarımız var. Kadın eli ile buluşunca bunun bereketi katbekat artıyor. Amacımız hem toprağa hayat vermek hem de bölgede ilk olan kadın kooperatifimizi güçlendirmektir" dedi.



"Çok yoğun bir emek ve özveri var"



Bahar aylarının gelmesiyle beraber ekimlere başladıklarını ifade eden Keskin, "3 hafta sonra da biz bu süs bitkilerini alıp kent merkezinde satışa sunacağız. Süs bitkileri ile domates, biber, salatalık ve soğan gibi değişik sebze tohumları da ekiyoruz. Burada yaptığımız düzenli sulamanın ardında üç hafta gibi kısa bir sürede filizlenen fideleri satışa sunuyoruz. Kadınlar günlerinin önemli bir kısmını burada geçiriyor. Çok yoğun bir emek ve özveri var. Amacımız kırsaldaki kadınların aile ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamaktır. İki seramızdan biri çetin geçen kış aylarında hasar görmüş. Onarım yapılması içinde yetkililerden destek bekliyoruz. Tabi bizlere ilk günden beri desteklerini esirgemeyen Hakkari Valiliğine ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkür ederiz" diye konuştu.



"Çok zorlu şartlar altında bu işi yapıyoruz"



Kooperatifin başkan yardımcısı Sibel Adıyaman ise baharla birlikte seralarda süs bitkisi ve sebze tohumu ekimi yaptıklarını söyledi. Adıyaman, "Seralarımızda yaklaşık iki haftadır tohum ekimi yapıyoruz. İki veya üç hafta sonra bu tohumlarımız çimlenmeye başlayacak. Çeşitli süs bitkilerimiz kurumların peyzaj çalışmalarında kullanılacak, sebzeler ise vatandaşlarımız için satışa sunulacaktır. Çok zorlu şartlar altında bu işi yapıyoruz. Çünkü tohumlarımızı Antalya'dan alıyoruz. Bunun da bize maliyeti pahalıya patlıyor. Toplu işlerde sabah 09.00'dan akşam 17.00'ye kadar çalışıyoruz. Sulama çalışmalarında görev dağılımı yapıyoruz. Tabi bunu hava durumuna göre belirliyoruz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar

Türkücü Aydın Aydın, Çukurca Dağlarında Dağ Keçisiyle Klip Çekti

Batman'da Bulunan Cesetle İlgili Yeni Gelişme

Kadın Dizisinin Bahar'ı Mor Kazağını Çıkarınca Seyirci Rahat Bir Nefes Aldı