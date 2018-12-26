Son Dakika Haberleri: Kadınlardan Uysal'a Destek

Kadınlardan Uysal'a Destek

2 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, aralarında İYİ Parti ilçe örgüt yönetimlerinde görev alan kadınların da bulunduğu 'gönüllü' kadınlar grubunu ağırladı.

Kadınlardan Uysal'a Destek, System.String[]
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, aralarında İYİ Parti ilçe örgüt yönetimlerinde görev alan kadınların da bulunduğu 'gönüllü' kadınlar grubunu ağırladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, aralarında İyi Parti'nin ilçe örgütlerinde görev alanların da bulunduğu gönüllü kadın grubuyla biraraya geldi. Kadınlar, Başkan Uysal'ı yeniden Muratpaşa Belediye Başkanlığına aday gösterilmesi dolayısıyla kutlarken yerel seçim sürecinde de çalışmalara gönüllü katılım sağlayacaklarını belirtti.

Başkan Uysal, "Bazen öyle anlar olur ki, milletin ve toplumun yararına elbirliği, işbirliği yapmak kaçınılmaz hale gelir. Milletimiz için hayırlı olacak, başarıyla sonuçlandırdığımıza inandığım bu sürece dair desteğiniz için teşekkür ederim" diye konuştu. Muratpaşa'da hayata geçirdikleri belediyecilik anlayışını ana hatlarıyla anlatan Uysal, "Ama hepsinden önemlisi tüm belediyecilik hizmetlerini Turunç Masa 444 80 07 üzerinden her vatandaşımıza eşit ve adil şekilde ulaştırıyoruz" dedi.

Turunç Masa uygulamasının belediyelerde yer alan halkla ilişkiler masalarından çok daha fazlasını sunan bir çalışma olduğunu belirten Başkan Uysal, "Turunç Masa, çözüm üreten, sonuç alan bir sistemdir" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:02 Kaynak: İHA

İYİ Parti, Ümit Uysal, Muratpaşa, Uysal, Güncel
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