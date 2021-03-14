Kadınlardan Yeni Defender'a SUV ödülü - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv'in Türkiye temsilcisi olduğu Land Rover, bugüne kadar ürettiği en dayanıklı ve en yetenekli modeli Yeni Land Rover Defender ile "Dünyada Kadınların Tercihi – 2021'de Yılın Otomobili" ödülünü kazandı.

Yeni Defender, böylece geçen yılki lansmanından bugüne 50'nci ödülünü kazanmış oldu. Aynı değerlendirmede jüri Yeni Land Rover Defender'ı "En İyi Medium SUV" kategorisinde de birinciliğe layık gördü.

Model, lansmanından bu yana Top Gear'ın 2020 Yılın Otomobili, Motortrend'in 2021 Yılın SUV'u ve Autocar'ın En İyi SUV 2020 dahil olmak üzere 50 ayrı değerlendirmede büyük ödülün sahibi oldu.

Konfor ve teknoloji

Yeni Land Rover Defender dayanıklı olduğu kadar teknolojik olmayı da başarıyor. ClearSight iç dikiz aynası, uzun yolculuklarda ekipmanlar görüşü kısıtladığında, aracın üstünde yer alan kamera sayesinde anlık olarak aracın arkasındaki görüntüyü dikiz aynasına yansıtıyor ve her an kesintisiz bir görüş sağlıyor. 3D Çevre Görüş Kamera sisteminin bir parçası olarak sunulan ClearSight Ground View özelliği, Yeni Land Rover Defender'ın 10 inçlik Pivi Pro ekranından zeminin adeta cam bir yüzeyden bakıyormuşçasına kolaylıkla görülebilmesine olanak sağlıyor.

Pivi Pro bilgi-eğlence sistemine sahip Yeni Land Rover Defender, yeni nesil 10 inçlik dokunmatik ekranıyla sık kullanılan işlemleri ve özellikleri ana ekranda tek başına görebilmeye imkan sağlayan bir düzen yaratıyor. 12,3 inç yüksek çözünürlüklü Interaktif Sürücü Ekranı'na sahip Yeni Land Rover Defender, sürücülerin çok sayıda önemli bilgiyi bir arada görüntüleyebilmesini sağlarken, tam ekran harita, telefon ve medya işlevlerini de içerecek şekilde kişiselleştirilebiliyor.

SE ve HSE donanım paketlerinde standart olarak yer alan Kör Nokta Asistanı, Güvenli Çıkış Monitörü ve Arka Trafik Monitörü ile Yeni Land Rover Defender, sürücülerine çok daha güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.