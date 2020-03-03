Kadınları darp edip, birini bıçaklamıştı o şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kadınları darp edip, birini bıçaklamıştı o şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kadınları darp edip, birini bıçaklamıştı o şüpheli yakalandı

6 saat önce

Elazığ'da bir kadının darp edilmesi, bir kadının da bıçaklanması olayının zanlısı ile o anda yanında bulunan arkadaşı polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Kadınları darp edip, birini bıçaklamıştı o şüpheli yakalandı, System.String[]

Elazığ'da bir kadının darp edilmesi, bir kadının da bıçaklanması olayının zanlısı ile o anda yanında bulunan arkadaşı polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Güvenlik kamerasının da kadınlardan birinin darp edilme anını kaydettiği olayın şüphelisinin başka bir yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasının olduğu öğrenilirken, kadınların telefon, altın ve kolyesini gasp ettiği ileri sürüldü.


Olay, önceki akşam merkeze bağlı Yeni Mahalle Bölge Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, B.A ve M.E. isimli kadınlar şüpheli O.B. (22) tarafından sokak ortasında darp edildi. Şüpheli O.B. kadınlardan B.A'yı da bıçaklarken, cet telefonu, 1 adet çeyrek altın ile 1 adet kolyesini gasp edip, olay anında yanında bulunan arkadaşı Ö.B.C. ile kaçtı. Yaralanan kadınlar vatandaşların haber vermesiyle ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumun polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, her 2 şahsı da düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden O.B.'nin başka bir yaralama suçundan da 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Her 2 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi.


Öte yandan şahsın kadınlardan birine saldırıp darp ettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. - ELAZIĞ

Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:55 Kaynak: İHA
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