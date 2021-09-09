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Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli - Son Dakika

Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli

09.09.2021 10:53

Kayseri'de para karşılığı anlaştığı kadınları, ayaklarından kelepçe ve eşarpla falakaya yatıran kargo çalışanı, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kargo çalışanı hakkında şikayette bulunup olayı açığa çıkaran kadın, ilk kez konuştu. Kendisine de aynı teklifin geldiğini kanıtlayan yazışmaları yayınlayan kadın, "Mesaj atarak beni ikna etmeye çalıştı. Falakanın kurallarından bahsediyordu. Bundan çok büyük paralar kazandığını söylüyordu, cezasını çekmeli" sözlerini söyledi.

Melikgazi ilçesinde bir kargo şirketinde çalışan Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

İfadesinde görüntüleri kadınların rızası dahilinde çektiğini ifade eden Erkan T., suç olabileceğini düşünmediğini ve internette fenomen olmak için böyle bir şey yaptığını iddia etti. Hakkında 'müstehcenlik' ve 'cinsel taciz' suçundan soruşturma başlatılan Erkan T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARAN KADIN KONUŞTU

Erkan T.'nin çektiği görüntüleri ortaya çıkartan N.K. ise yaşadıklarını anlattı. N.K., Kayseri'de yaşadığı dönemde Erkan T.'nin ailesinin, kendi evinde kiracı olduklarını ve bu nedenle tanıştıklarını söyledi. Erkan T.'nin kendisine de kadınlara yaptığı olayı teklif ettiğini anlatan N.K., "Erkan T.'nin annesi ve babası benim evimde kiracı olarak kalıyorlardı. Babası bana arazisi olduğunu ve evle takas etmek istediğini söyledi. Ben kabul ettim ve Zonguldak'a döndüm. Ben toplamda 70 bin lira para verdim. Orada oğlu Erkan T. üzerinden bu işleri görüşüyorduk. Hayatım boyunca bir defa gördüm kendisini. Sonra telefondan görüşüyorduk. Ardından bana böyle bir iş yaptığını anlatarak teklif etti. Ben de böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledim. Ne kadar kabul etmesem de mesaj atarak ikna etmeye çalıştı. Falakanın kurallarından bahsediyordu" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

N.K., geçen yıl aralık ayında Zonguldak Adliyesi'ne yaptıkları suç duyurusunda savcılığın, fuhuş ve fuhşa aracılık etmekten yeterli delil olmadığı ve yaralama suçundan ise görüntüdeki kadınların rızası bulunduğu gerekçesiyle kavuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiğini anlattı.

"BEN YAŞAMADIM, AMA ŞİKAYETÇİ OLDUM"

WhatsApp mesajlarını da savcılığa sunduğunu ifade eden N.K., "Ben ileride bir şey olursa, bana karşı bir iftira atarsa diye onu konuşturdum mesajlarda. Sonra şikayetçi oldum. 'Ben size yardımcı olacağım ama bunun bir karşılığı olacak' diyordu. Ben hasta olan annesini ameliyat ettireyim ama böyle bir şey benden istememesini istedim. Ben o sırada eşimden ayrılmış ve iki çocuğum vardı. Yeniden evlendikten sonra eşim telefondaki mesajları gördü ve durumu anlattım. Beraber şikayetçi olduk, ancak savcılık reddetti. Serbest kaldı şimdi. Savcılık rıza diyor ama böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Bana bunu yaşamadığımı söylediler. İlla yaşamak mı gerekiyor? Ben yaşasam belki korkup kenara geçecektim. Bundan çok büyük paralar kazandığını söylüyordu. Cezasını çekmeli" diye konuştu.

"BU İŞİ YAPMAYA DEVAM EDECEK

N.K.'nin eşi ise hukuk mücadelesini sürdüreceklerini ifade ederek, "Erkan T., savcılıktan bir şey çıkmayacağını bize söylüyordu. Bu şahsın bilgilerini medyaya aktarmak zorunda kaldık. Bu kişiyi bırakmışlar. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Bu kişi bu işe yine devam edecek. Biz de bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli

Zonguldak, Kayseri, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli - Son Dakika
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