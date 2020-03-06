Kadınları fuhşa zorlayan 13 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kadınları fuhşa zorlayan 13 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kadınları fuhşa zorlayan 13 kişi tutuklandı

6 saat önce

Bursa'da kadınları fuhşa zorladığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 14 kişiden 13'ü tutuklandı.

Kadınları fuhşa zorlayan 13 kişi tutuklandı, System.String[]

Bursa'da kadınları fuhşa zorladığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 14 kişiden 13'ü tutuklandı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Bursa merkezli Sakarya ve Ankara illerinde operasyon düzenlendi. Kadınları zorla fuhşa zorlayan kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 kişi bugün adliyeye sevk edildi. 24 mağdur kadının ve 17 şahsın bilgi sahibi olarak ifadesi alındı. Operasyonda 40 ekip ve 200 personel görev aldı.


Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, bazıları oyuncak ayı içerisine saklanmış 2 adet tabanca ve 55 bin lira, 3 bin dolar, cinsel gücü arttırıcı hap ve çok sayıda dijital metaryal ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan 14 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Sevk edilen 14 kişiden 13'ü tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı. - BURSA

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:10 Kaynak: İHA
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