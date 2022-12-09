Konya'da ev kiralayıp genç kızları ilişkiye zorlayan kadın tutuklandı! 36 adet suç kaydı varmış - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da ev kiralayıp genç kızları ilişkiye zorlayan kadın tutuklandı! 36 adet suç kaydı varmış

09.12.2022 12:17

Konya'da farklı kişilerin kimlikleriyle günlük daire kiralayarak genç kızları cinsel ilişkiye zorladığı belirlenen kadın yakalandı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan kadının cinsel istismar, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini, fuhşa zorlama ve daha birçok suçtan toplamda 36 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 7 ayrı daireyi farklı kişilerin kimliklerini kullanarak kiralayan ve bu dairelerde kadınlara şiddet uygulayarak zorla alıkoyup fuhuş yaptıran bir şahsın olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ev kiralayıp genç kızları cinsel ilişkiye zorlayan kadın tutuklandı! Daha neler neler yapmış

36 SUÇ KAYDI VAR

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde şahsın, cinsel istismar, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini, fuhşa zorlama ve daha birçok suçtan toplamda 36 adet suç kaydı olan ve 2 ayrı mühür bozma suçundan aranması olan F.A. (27) adlı kadın olduğu tespit edildi.

Ev kiralayıp genç kızları cinsel ilişkiye zorlayan kadın tutuklandı! Daha neler neler yapmış

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ahlak Büro Amirliği ekiplerince ikamet adresi tespit edilen F.A. yakalanarak gözaltına alındı. 'Fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçlarında' gözaltına alınan F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
500
Kadınları fuhşa zorlayan kadın yakalandı Kadınları fuhşa zorlayan kadın yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da ev kiralayıp genç kızları ilişkiye zorlayan kadın tutuklandı! 36 adet suç kaydı varmış - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:28 Türkiye, küresel çaptaki krizi çözmek için yine devrede! Erdoğan, pazar günü Putin'le görüşme yapacak
12:14 Evden kaçan 16 yaşındaki kızın profilinde yazan Müge Anlı'nın stüdyosunu şaşkına çevirdi
11:58 Topraktan uyanan yılan, şaşkınlık yaratan bir yerde ortaya çıktı! Tek ısırığı 20 kişinin canını alıyor
11:55 Fenerbahçe taraftarını üzen haber! Sakatlanan yıldız futbolcu tedaviye cevap vermedi
11:53 Ünlü piyanist Fazıl Say, "İyi değilim" diyerek, sosyal medyaya ara verdi
11:52 Ehliyet almak isteyenler dikkat! Sınav, harç bedeli derken maliyet yeni yılda 10 bin TL'nin üzerinde olacak
11:37 Şenol Güneş en çok onu istiyor! Beşiktaş, milli futbolcu için çalışmalara başladı
11:16 Çırağan Sarayı'nda korkutan yangın! Otel tahliye edildi, 1 kişi yaralandı
11:03 Konya'da ev kiralayıp genç kızları ilişkiye zorlayan kadın tutuklandı! 36 adet suç kaydı varmış
10:42 Lise öğrencisi genç kız, 6'ıncı kattaki evinin balkonundan düştü! Hayati tehlikesi devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2022 13:04:44. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da ev kiralayıp genç kızları ilişkiye zorlayan kadın tutuklandı! 36 adet suç kaydı varmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement