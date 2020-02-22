Kadınları fuhuşa zorlayan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınları fuhuşa zorlayan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kadınları fuhuşa zorlayan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde kadınları fuhuşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, tutuklandı.

Kadınları fuhuşa zorlayan 3 kişi tutuklandı, System.String[]
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde kadınları fuhuşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, tutuklandı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, H.D., S.S., H.K., C.K., E.T., İ.P. ve E.T.'nin 6 kadını fuhuşa zorladıkları tespit edildi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.Şüphelilerden İ.P. ve E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.S., H.D. ve H.K. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


- Samsun
Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:40 Kaynak: DHA
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