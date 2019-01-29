Son Dakika Haberleri: Kadınları Hedef Alan Çete Çökertildi

Kadınları Hedef Alan Çete Çökertildi

2 saat önce

İstanbul merkezli 3 ilde bir organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde bir organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Ağlarına düşürdükleri çaresiz kadınlara zorla senet imzalatan, senetleri ödeyemeyenleri de fuhşa zorlayan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul, Kayseri ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalardaysa 1 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, bu silahlara ait mermiler, senetler ve kadınların isim listelerinin yer aldığı ajanda ele geçirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:56 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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