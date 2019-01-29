Kadınları Hedef Alan Çete Çökertildi
2 saat önce
İstanbul merkezli 3 ilde bir organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul
merkezli 3 ilde bir organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Ağlarına düşürdükleri çaresiz kadınlara zorla senet imzalatan, senetleri ödeyemeyenleri de fuhşa zorlayan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul, Kayseri
ve Antalya
'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalardaysa 1 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, bu silahlara ait mermiler, senetler ve kadınların isim listelerinin yer aldığı ajanda ele geçirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:56 Kaynak: İHA
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