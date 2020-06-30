Kadınları hedef alan kapkaççı kamerada - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, özellikle yaşlı kadınların çantalarını kapkaç yöntemi ile çalan S.L. (27), polisin 185 güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu yakalandı. Kapkaç anlarının güven kameralarına yansıdığı S.L.?nin 10 değişik suçtan suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
Polis yaptığı çalışmada kapkaçları S.L.?nin yaptığını belirleyip, saklandığı metruk eve düzenlediği operasyonla yakaladı. Üzerinde yapılan aramada çalıntı 1 yüzük ele geçirilen S.L.?nin 10 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.