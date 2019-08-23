Son Dakika Haberleri: "Kadınları hedef alan saldırıların tekrar etmemesi temennimiz"
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"Kadınları hedef alan saldırıların tekrar etmemesi temennimiz"

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Emine Bulut cinayetine ilişkin, "Bu ilkel vahşetin ve kadınları hedef alan saldırıların tekrar etmemesi hepimizin sorumluluğu ve temennisidir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Emine Bulut cinayetine ilişkin, "Bu ilkel vahşetin ve kadınları hedef alan saldırıların tekrar etmemesi hepimizin sorumluluğu ve temennisidir." ifadesini kullandı.

Şentop, 38 yaşındaki Emine Bulut'un Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülmesi nedeniyle Twitter hesabından açıklamada bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, "Kızının önünde vahşice katledilen Emine Bulut'a rahmet diliyorum. Bu ilkel vahşetin ve kadınları hedef alan saldırıların tekrar etmemesi hepimizin sorumluluğu ve temennisidir. Bütün kurumlarımız toplumumuzu infiale sürükleyen bu hadiseyi hukuki olarak takip etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Şentop, Emine Bulut, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:26 Kaynak: AA
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