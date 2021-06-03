Kadınları iş vaadiyle getirip pasaportlarına el koyup fuhuşa zorladılar - Son Dakika

Dünyanın 11 farklı ülkesinden iş vaadiyle getirdikleri 48 kadını Bodrum'da fuhuşa zorlayan çete çökertildi.

Farklı iş kollarında çalışacaklarını söyledikleri, çoğu dadı, turizmde animatör, eğitimci gibi meslek dallarından çalıştırma vaadiyle getirdikleri kadınların pasaportlarına el koyup fuhuşa zorlayan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, "Sezon 1" operasyonu ile insan ticareti yaparak para kazanan çeteyi, 6 şehirde yapılan operasyon ile çökertti. Muğla merkezli Manisa, Sakarya, Şanlıurfa, Aydın ve Antalya illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sezon-1' operasyonunda 11 farklı ülkeden iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları iddia edilen 31 kişi gözaltına alındı.

Suikast silahı ele geçirildi

6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Bodrum'dan düğmeye basan Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri Manisa, Aydın, Şanlıurfa, Antalya ve Sakarya illerinde 31 şüphelinin yakalanması için kaldığı ikametler ile bulundukları otel ve konaklama yerlerinde eş zamanlı baskın yaptı. 32 adrese düzenlenen operasyona 36 ekip ve 118 personel katıldı. Yapılan operasyonda 6 farklı il genelinde 31 şüpheli şahıs, suçta kullanılan 8 sim kart, 3 bilgisayar, 71 adet cep telefonu, bir yivsiz av tüfeği, 3 gram metamfetamin uyuşturucu, 55 kök kenevir, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 32 adet mermi, kalem silah diye tabir edilen el yapımı suikast silahı ele geçirildi.

Pasaportlar evlerden çıktı

Yapılan operasyonda kadınların pasaportları yapılan baskınlarda bazı şüphelilerin evinden çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesine sevk edildi. 11 ülkeden toplam 49 mağdur kadın ise geri gönderme merkezine teslim edildi ve buradan sınır dışı edileceği öğrenildi. Şüphelilerden 21 kişi bugün adliyeye sevk edildi. 10 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA