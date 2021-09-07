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Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargonun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı - Son Dakika

Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargonun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı

07.09.2021 10:08

Kayseri'de ortaya çıkan görüntülerde kargo firmasında çalışan Erkan T., kadınların ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı anlar tepki çekti. Kargo çalışanı Erkan T., olay sonrası gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, "Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Bu videoları çekerek internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum. Ancak çektiğim görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi" diyen Erkan T. serbest bırakıldı.

Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kargo şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı. Güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı.

Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Fenomen olmak istiyordum

Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara çektiği videoları gönderdi. N.K. isimli kadın, Erkan T.'nin aynı teklifi kendisine de götürmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Erkan T. hakkında 'müstehcenlik' ve 'cinsel taciz' suçundan soruşturma başlatıldı.

Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Fenomen olmak istiyordum

SERBEST BIRAKILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında Erkan T.'yi gözaltına aldı. Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlar kendisinden şikayetçi olmayınca savcılık talimatı ile ifadesi alınarak, dün akşam serbest bırakıldı. Erkan T'nin cep telefonuna ise el konuldu. Ekiplerin cep telefonu ile çekilen görüntüleri inceleyeceği öğrenildi.

Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Fenomen olmak istiyordum

"SUÇ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM"

Bu arada Erkan T.'nin emniyetteki ifadesine DHA ulaştı. Erkan T'nin ifadesinde, "Ben 10 yıldır evliyim. Cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler kadınların rızası ile çekildi. Kadınların isimlerini hatırlamıyorum. Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Bu görüntüler çekildiğinde evde kimse yoktu. Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım. Görüntülerdeki kadınlara para verdim. Bu videoları çekerek internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum. Ancak çektiğim görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi. Sonrasında videolar telefonumda duruyordu. Bu olayda kadınların rızası olduğu için suç olabileceğini düşünmedim" dediği belirtildi.

Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargonun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı

Türk Lirası, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargonun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı - Son Dakika


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