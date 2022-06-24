Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kargocunun yargılanması başladı: Zorla bir şey yapmadım, internet fenomeni olup para kazanmak istiyordum - Son Dakika
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Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kargocunun yargılanması başladı: Zorla bir şey yapmadım, internet fenomeni olup para kazanmak istiyordum

24.06.2022 10:55

Kayseri'de para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı yönünde görüntüleri ortaya çıkan kargocu Erkan T.'nin 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle olan yargılaması başladı. Erkan T., verdiği ifadede, "Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım. Görüntülerdeki kadınlara para verdim. Bu videoları çekerek, internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum" dedi.

Melikgazi'ye bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda kargo şirketinde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarp ile bağlayıp falakaya yatırdı.

Para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatıran kargocu kendini böyle savundu: Zorla yapmadım

Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. Erkan T., başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine Erkan T., gözaltına alındı.

Para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatıran kargocu bakın kendini nasıl savundu

"GÖRÜNTÜLER RIZA İLE ÇEKİLDİ"

Erkan T., emniyetteki ifadesinde, "10 yıldır evliyim. Cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler kadınların rızası ile çekildi. Kadınların isimlerini hatırlamıyorum. Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Bu görüntüler çekildiğinde evde kimse yoktu. Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım. Görüntülerdeki kadınlara para verdim. Bu videoları çekerek, internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum. Ancak çektiğim görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi sonrasında videolar telefonumda duruyordu. Bu olayda kadınların rızası olduğu için suç olabileceğini düşünmedim" dedi.

Para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatıran kargocu bakın kendini nasıl savundu

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Soruşturma kapsamında Erkan T.'nin eşi H.T.'nin de ifadesine başvuruldu. H.T. ise ifadesinde, "Erkan T. ile 10 yıllık evliyiz, 2 çocuğumuz var. Görüntülerde ayağı eşarpla bağlanarak, falakaya yatırılan kişilerden birisi benim. Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Ben de ev huzurumun bozulmaması için Erkan'ın, bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum. O kadınlardan ve falakanın evimde yapıldığından haberim yok. Eşim Erkan T.'den şikayetçi değilim" diye konuştu. Diğer kadınlar ise şikayet için başvuruda bulunmadı. Adliyeye sevk edilen Erkan T., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatıran kargocu bakın kendini nasıl savundu

KAMU DAVASI AÇILDI

Soruşturma kapmasında Erkan T. hakkında, eşi H.T.'ye eylemleri nedeniyle 'eşe karşı eziyet çektirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'müstehcenlik' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatıran kargocu bakın kendini nasıl savundu

Kayseri 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Erkan T.'nin yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasına sanık Erkan T. ile müşteki eşi katılmadı. Mahkeme hakimi, verdiği ara karar ile eksiklerin de giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Kaynak: DHA

Asliye Ceza Mahkemesi, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kargocunun yargılanması başladı: Zorla bir şey yapmadım, internet fenomeni olup para kazanmak istiyordum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kargocunun yargılanması başladı: Zorla bir şey yapmadım, internet fenomeni olup para kazanmak istiyordum - Son Dakika
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