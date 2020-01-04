Kadınları parayla tuzağa düşüren şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kadınları parayla tuzağa düşüren şahıs tutuklandı - Son Dakika

Kadınları parayla tuzağa düşüren şahıs tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de, sosyal medya üzerinden tanışarak yüklü miktarda para vereceğini vaat edip buluşma yerine çağırdığı kadınlara cinsel saldırıda bulunan zanlı tutuklandı.

Kadınları parayla tuzağa düşüren şahıs tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de, sosyal medya üzerinden tanışarak yüklü miktarda para vereceğini vaat edip buluşma yerine çağırdığı kadınlara cinsel saldırıda bulunan zanlı tutuklandı.


Eskişehir'de, Ramazan D. (26) isimli zanlı, yaklaşık 15 gün önce bir üniversite öğrencisi ile sosyal medya üzerinden tanışarak iletişime geçti. Ardından ikili Hacıalibey Mahallesi Şen Sokak'ta bulunan bir plazada buluştu. Akşam saat 18.00 sularında adrese gelen üniversite öğrencisi, burada Ramazan D.'nin cinsel saldırısına uğradı. Ardından zanlı, genç kadının parasını ve cep telefonunu gasp ederek olay yerinden kaçtı. Olay sonrası genç kadın, polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucu Ramazan D., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlı, adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ankara'da 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun katili yakalandı
Hadise, konser kıyafetini eleştirenlere sert çıktı: Edepsizlik sizin kafanızda! Şarkıcı Aynur Aydın'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım: Ben sütyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım Şeyma Subaşı THY'ye seslendi: 9 saat aktarmalı uçuyoruz, bizi bu çileden kurtarın

Son Dakika Haberleri
00:19 Geç Kalan İnsanlar Daha Zeki ve Daha Uzun Yaşıyor! - Son Dakika Haber
00:18 4 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
00:13 Kanada'dan vatandaşlarına 'Irak'ı terk edin' çağrısı - Son Dakika Haber
23:50 Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi - Son Dakika Haber
23:43 Burkina Faso'da öğrencileri taşıyan minibüs mayına denk geldi: En az 14 ölü - Son Dakika Haber
23:33 ABD, Ortadoğu'ya yeni birliklerini gönderiyor - Son Dakika Haber
22:22 Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar! Musul'daki ABD üssü de hedef alındı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 00:23:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınları parayla tuzağa düşüren şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]