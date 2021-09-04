Kadınları taciz eden adam yakayı ele verdi! Telefonundaki görüntüler nedeniyle meydan dayağı atıldı - Son Dakika

Dün 16.30 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı bulvarı üzerinde iddiaya göre durakta otobüs bekleyen iki kadın yanlarına yaklaşan O.Ç isimli şahsın hareketlerinden rahatsız oldu.

DÖVMEYE BAŞLADILAR

Daha sonra uzaklaşmaya çalışan kadınlar kendilerinin fotoğraflarının çekildiğini fark edip bağırmaya başladı. Yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar şüpheliyi önce yakaladı daha sonra darbetmeye başladı.

TELEFONUNDAN KADIN FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Elinden cep telefonu alınan O.Ç'nin fotoğraf galerisinde birbirinden farklı çok sayıda kadın fotoğrafı olduğu görüldü. Vatandaşlar darp ettikleri şahsı, yakında bulunan polis merkezine teslim ettiler. Emniyetteki işlemlerin ardından O.Ç adliyeye sevk edildi. Yaşanan anlar ise tacize uğradığı iddia edilen bir kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.