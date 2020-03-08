“Kadınlarımız bizim zenginliklerimizdir” - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi “Kadınlarımız bizim zenginliklerimizdir” - Son Dakika Ekonomi

“Kadınlarımız bizim zenginliklerimizdir”

12 dakika önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından, Kadın Girişimciler Kurulu organizasyonuyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadının Mazereti Yok" semineri düzenlendi.

“Kadınlarımız bizim zenginliklerimizdir”, System.String[]

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından, Kadın Girişimciler Kurulu organizasyonuyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadının Mazereti Yok" semineri düzenlendi.

Dünya Kadınlar Günü, İnegöl, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da bugün bu minibüste kadınlara ulaşım ücretsiz
'Hastayım' diyerek duygu sömürüsü yaptı, yarım günde 250 lira topladı Kadınlar Günü'nü sınırda karşılayan Gazel: Avrupa'nın hediyesi gaz bombası oldu Milli Savunma Bakanlığı'nın Kadınlar Günü videosunda birbirinden önemli isimler yer aldı

Son Dakika Haberleri
07:58 Bu fikirlere kim para ödüyor?
07:56 Hülya Avşar'dan tekliflere 'hayır'
07:56 Cinsiyetçi dile hayır!
07:56 Can Yaman İtalya'dan vazgeçti
07:56 Çağla Şıkel eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 11:34:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: “Kadınlarımız bizim zenginliklerimizdir” - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]