“Kadınlarımız bizim zenginliklerimizdir”
12 dakika önce
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından, Kadın Girişimciler Kurulu organizasyonuyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadının Mazereti Yok" semineri düzenlendi.
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından, Kadın Girişimciler Kurulu organizasyonuyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadının Mazereti Yok" semineri düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:21
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