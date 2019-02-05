"Kadınlarımıza Pozitif Ayrımcılık Yapacağız"

Adaylık açıklaması sonrası SKM programları çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilek Karakuş ve yönetimi tarafından hazırlanan ev buluşmalarıyla kadınlarla bir araya geliyor. Özlü, "Yaşamın her alanında bizleri onurlandıran, değerlerimizin yaşatılmasında sergiledikleri fedakârlık, cefakârlık ve hoşgörüyle bütün güzelliklere layık olan kadınlarımız her zaman baş tacımız olmuştur" dedi.

ÖZLÜ, "BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Toplumun yapı taşı olan aile kurumunun orta direği olan kadının çok güçlü olması gerektiğini vurgulayan Özlü, "Demokratik ortamların oluşumunda ve gelişiminde kadınlarımızın sevgi, merhamet ve hoşgörüsünün örnek alınması gerekir. Toplumumuzun yarısı kadınlardan oluşurken diğer yarısını yine kadınların yetiştirdiğini unutmayalım. O yüzden nice Fatihler, nice Atatürkler ve nice Recep Tayyip Erdoğanlar yetiştirecek kadınlarımıza en iyi hizmeti sunmak bizim boynumuzun borcudur" şeklinde konuştu.

HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Bütün kadınların hak ettiği değeri alması ve hak ettiği yere gelmesi için büyük çaba harcayacaklarını söyleyen Yasin Özlü, "Başiskele'mizde kadınlarımızın eşit bireyler olarak toplumda kabul görmesi ve bütün sorunlarının çözümü için hep birlikte çalışacağız. Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak yeni yapılacak projelerimizin odak noktasında kadınlarımız yer alacak." diye konuştu