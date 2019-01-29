"Kadınlarımızın desteği bizler için önemli"

AK Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, beraberinde AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Niyazi Aydın ve ilçe yöneticileriyle birlikte AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Tandoğan Özdemir tarafından düzenlenen programda Kartepeli kadınlarla bir araya geldiler.

KADINLARA ÖZEL PROJELER

Programda konuşan Kartepe Belediyesi Başkan Adayı Kocaman "Ülkemizin her yerinde yapılan hizmetlerin altında analarımızın duaları vardır. Kadınlarımız sayesinde ülkemiz her geçen gün daha ileri gitmektedir. Kadınlarımızın desteği bizim için çok önemlidir. Allah nasip ederse belediye başkanlığı kazandığımız takdirde kadınlarımıza yönelik projelerimiz devam edecektir. Kadınlarımız bizlerin baş tacıdır" dedi.

OYUNLAR OYNANIYOR

Görev almamız durumunda beş yıl birlikte hizmet edeceğiz diyen Başkan adayı Kocaman "Ülkemiz üzerinde planlar hesaplar yapılmaktadır. Allah'a şükür bunların hiçbirini başaramadılar. Şanlı tarihimizde kadınlarımızın neler yaptıkları görülmektedir. Kartepe'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yola çıktık. Derdimiz buradan en iyi şekilde kendisine destek vermektedir" dedi.