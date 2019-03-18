Kadınlarımızın sahnesi

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Şampiyonlar Ligi’nde kadınlar kategorisi son dönemde Türk takımlarının hakimiyeti altında.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Şampiyonlar Ligi’nde kadınlar kategorisi son dönemde Türk takımlarının hakimiyeti altında. Geride kalan sekiz yıllık süreçte VakıfBank dört (2011, 2013, 2017, 2018), Eczacıbaşı VitrA (2015) ve o zamanki adıyla Fenerbahçe Universal, şimdiki adıyla Fenerbahçe Opet (2012) birer şampiyonluk kazandı. En büyüğü belirleyen “Dörtlü Final”de Türkiye sıklıkla birden fazla takımla temsil edilse de kural gereği aynı ülke ekipleri finalde karşılaşamadıkları için altın-gümüş dublesi gerçekleşmedi. Ama bugünün tam iki ay sonrasında, 18 Mayıs’ta bunu değiştirme fırsatı temsilcilerimizin elinde.



2016-17 sezonu öncesinde yapılan kural değişikliği ile aynı ülke takımlarının finalde oynama yolu açıldı. Ama buna izin vermeyen kader (ya da kura şansı) çeyrek finalde Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe’yi, ardından yarı finalde VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA’yı buluşturdu. Geçtiğimiz sezon ise Galatasaray ile VakıfBank yarı finalin farklı eşleşmelerinde yer alsalar da, sarı-kırmızılılar finalin uzağında kalınca beklenen randevu yine bir başka bahara kaldı.





Üç takım, üç çeyrek final





Bu sezon firesiz şekilde gruplarını lider tamamlayarak yükseldikleri çeyrek finalde birbirleriyle eşleşmeyen VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet üçlüsü; son sekiz turunda ev sahibi avantajının sahibi. İşler yolunda gider de takımlarımız yarı finale yükselirse, Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA final için kozlarını paylaşacak. VakıfBank ise Allianz MTV Stuttgart-Igor Gorgonzola Novara eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



CEV’in Şampiyonlar Ligi’ne bu yıl getirdiği yeniliklerden biri olarak; kadınlarda ve erkeklerde oynanan iki ayrı Dörtlü Final yerine, 18 Mayıs’ta Berlin’de gerçekleştirilecek Süper Final’de şampiyonlar aynı gün belirlenecek. Nisan ayındaki yarı finaller ise önceki yılların aksine iki maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak. Kadınlar ve erkeklerde iki şampiyonluk maçının peş peşe oynanacağı ilk Süper Final’de kadınlarda filenin iki tarafında da Türk takımlarının sahne alması hiç fena bir hayal değil, değil mi?





Rövanş Zamanı





Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalin ilk maçları geçtiğimiz hafta içinde oynandı; bu hafta rövanş karşılaşmaları ile yarı finale yükselen takımlar belirlenecek. İşte takımlarımızın ilk ayaktaki sonuçları ve yarı final için gerekenler:





VakıfBank







Rakip

: Dinamo Moskova (Rusya)





İlk maç

: 3-2 Dinamo Moskova





Öne çıkan detay

: VakıfBank’ın organizasyondaki 28 maçlık galibiyet serisi sona erdi.





Rövanş yeri ve zamanı: VakıfBank Spor Sarayı, 20 Mart Çarşamba saat 19.00.





Yarı final senaryosu: 3-0 ya da 3-1’lik galibiyet. VakıfBank 3-2 kazanırsa yarı finalist, maçın ardından oynanacak altın set ile belirlenecek. Moskova’nın herhangi bir skorla galibiyeti VakıfBank’ı yarı finalin uzağında tutar.





Eczacıbaşı VitrA







Rakip

: Imoco Volley Conegliano (İtalya)





İlk maç

: 3-0 Eczacıbaşı VitrA





Öne çıkan detay

: Temsilcimiz adına 25 sayı üreten Tijana Boskovic.





Rövanş yeri ve zamanı: Burhan Felek Voleybol Salonu, 19 Mart Salı saat 17.00.





Yarı final senaryosu: Kazanılacak iki set. İtalyan ekibi 3-0 ya da 3-1 ile galip gelirse tur atlayan takım altın set ile belirlenecek.





Fenerbahçe Opet







Rakip

: Savino Del Bene Scandicci (İtalya)





İlk maç

: 3-1 Fenerbahçe Opet





Öne çıkan detay

: Melissa Vargas ve Samantha Bricio ikilisinin toplam 42 sayısı.





Rövanş yeri ve zamanı: Burhan Felek Voleybol Salonu, 19 Mart Salı saat 20.00.





Yarı final senaryosu: İki set. Scandicci 3-0 ya da 3-1 kazanırsa maçın ardından altın sete ihtiyaç duyulacak.





Hazırlayan: Mehmet Ali YAMAN

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