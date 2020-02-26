Kadınların 8 Mart'ta ücretsiz toplu ulaşım talebi sürüyor - Son Dakika
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Kadınların 8 Mart'ta ücretsiz toplu ulaşım talebi sürüyor

6 saat önce

Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) üyesi kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toplu ulaşımın kadınlara ücretsiz olması taleplerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yanıt verilmemesine tepki gösterdi.

Kadınların 8 Mart'ta ücretsiz toplu ulaşım talebi sürüyor, System.String[]

Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) üyesi kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toplu ulaşımın kadınlara ücretsiz olması taleplerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yanıt verilmemesine tepki gösterdi.

Saraçhane'deki belediye binası önünde toplanan grup adına konuşan SKM üyesi Ezgi Bahçeci, yerel yönetimlerin 8 Mart'ta ulaşımı kadınlara ücretsiz yapmak için resmiyet beklemeden kadınların taleplerine kulak vermelerinin yeterli olduğunu söyledi.

SKM olarak geçen hafta yaptıkları basın açıklamasının ardından İBB'ye dilekçe verdiklerini hatırlatan Bahçeci, "Büyükşehir Belediyesi, tarafımıza herhangi bir dönüş yapmadı. Bunun talebimizin reddedildiği anlamına mı geldiğini, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruyoruz. Diyoruz ki 'Sahte sözlerle 8 Mart'ı mı kutlayacaksınız yoksa kadınların taleplerini mi yerine getireceksiniz?' Kadınlara yönelik şiddetin katbekat arttığı şu günlerde, 8 Mart'ta başta yerel yönetimler olmak üzere kadınlara pozitif ayrımcılık tanınmalı ve kadından yana alanlar çoğaltılmalıdır." diye konuştu.

Bahçeci, İBB yetkililerinden dilekçelerine cevap vermelerini isteyerek, 8 Mart'ta kadınlara ücretsiz ulaşım talepleri karşılanıncaya kadar mücadele devam edeceklerini kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:40 Kaynak: AA
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